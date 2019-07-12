Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Завален мусором в разгар сезона пляж «Старый Бердск»
Продал в рабство девочку за 500 тыс. рублей мужчина в Москве
Поженились 17 пар во вторую пятницу июля в Бердске
До 65 лет разрешат служить генералам в полиции
Салют в честь Дня семьи, любви и верности 13 июля прогремит в Бердске
Уходит в отставку глава проекта по производству Boeing 737 после серии катастроф
Ломают зубы экстремалы на рампе в скейт-парке Бердска
Утонули 6 детей и 4 взрослых в опрокинувшемся в реку УАЗе в Туве
Повысить прожиточный минимум до 12 тыс. рублей надеется Минтруд