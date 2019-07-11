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Изъяны в реконструкции ул. Лунной Бердска по нацпроекту увидела «Единая Россия»

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Изъяны в реконструкции ул. Лунной Бердска по нацпроекту увидела «Единая Россия»

В частности, свободно вращаются дорожные знаки. По мнению партийцев и депутатов, задача всех участников реализации проекта БКД — заказчиков, подрядчиков, коммунальных служб — качественно выполнить свою работу.

11.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Изъяны в реконструкции ул. Лунной Бердска по нацпроекту увидела Единая Россия

Реконструкция по ул. Лунной продолжилась в 2019 году

Мониторинг качества ремонта автомобильных дорог в рамках одноименного нацпроекта провела партия «Единая Россия» в Бердске. Сегодня, 11 июля, региональному координатору проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», члену комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области Валерию Ильенко и председателю Общественного совета партийного проекта Сергею Титкову показали ремонт на улице Лунной.

Руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и депутат Заксобрания Новосибирской области Елена Тырина поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» впечатлениями о проделанной работе в Бердске.

— Проехали сегодня и по улицам Бердска и по улицам Новосибирска. В частности, по ул. Никитина. К сожалению, не увидели безукоризненно выполненных работ на объектах. Но нужно отметить, что очень хорошо выполняется проект в Бердске. Замечания есть, но они все устранены. Есть четкое понимание, что проблемы финансирования нет. Сейчас финансирование идет и поставленные задачи всех участников — заказчиков, подрядчиков, коммунальных служб — качественно выполнить свою работу. Именно от нашей четкой и слаженной работы зависит результат. Мы не увидели этого в Бердске, но мы увидели это, например, в Новосибирске — ливневки, утопленные колодцы — это не согласованность служб, поэтому такие недочеты. Сегодня вдоль объектов БКД, в частности в Бердске, стоят дорожные знаки, которые не относятся к этому проекту. Они свободно вращаются и двигаются, здесь видно отношение коммунальных служб Бердска к реализации проекта. Из таких точечных нюансов складывается общая картинка. Проект, как правило, плавно вливается в общую городскую среду. Хочется, чтобы не было мнения: вот это БКД, а это не наше. Это все наша с вами городская среда. Хочется, чтобы жить было комфортно и все соответствовало нормам. Чтобы знаки светоотражались с той интенсивность, с которой они должны отражаться, были единой высоты. Чтобы визуально и физически объекты соответствовали требования. В целом по Бердску картина изменилась. Объекты, которые мы осмотрели, выглядят достойно, — подытожила Елена Николаевна.

Она отметила, что рекомендации по выполнению работ даст координатор проекта Валерий Ильенко. Его заключение направят в адрес власти Бердска и подрядной организации. Кроме того, комиссия взяла на пробу вырубку уложенного асфальта. В ближайшее время этот кусочек всесторонне обследуют.

— Если замеченная колейность и вырубка в пределах норматива, то претензий никаких не будет. Если есть нарушения, то будем с ними работать, — резюмировала Елена Николаевна.

Напомним, проект БКД направлен на сохранение жизни и здоровья горожан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, постоянного мониторинга строящихся дорог, содействию реализации федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 года». Активисты партийного проекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследование причин крупных ДТП.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Смешно читать выглядят достойно колодцы проваливаются и в Бердске а знаки их столько налепили что светофоры не видно.

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  2. Аноним

    В целом делают хорошо.
    Но недочеты конечно есть — надо исправлять и работать чтобы не оставляли так

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  3. Аноним

    Безопасно скакать через лужу после ремонта ул. Лунной могут пешеходы

    http://www.kurer-sreda.ru/2019/07/10/437592-bezopasno-skakat-cherez-luzhu-posle-remonta-ul-lunnoj-mogut-peshexody

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