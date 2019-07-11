После жалоб «наказала» двойной доплатой за прошлогоднее тепло жителей многоэтажки УК Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились жительница дома №22А по ул. К. Маркса. По ее словам, жильцы этого дома получили перерасчет за прошлогоднее отопление, данные которого они поставили под сомнение. Сумма, составившая перерасчет во многом превышала аналогичную год назад.

Жильцы решили разобраться и направили письмо в управляющую компанию «ЖилКомСервис». Вместе с годовым отчетом им удалось выведать еще несколько важных подробностей.

-Мы написали им, попросили документы. Они прислали ответ и документы, по которым нас перерасчитывали, то есть постановление Новосибирской области, по которому нам платить по среднему 1/12 каждый месяц, а потом делать перерасчет. Когда мы начали разбирать акты КБУ, выяснилось, что счетчик работал только до 18 января 2018 года. Никто не знал, пока в начале 2019 года нам не сделали перерасчет. Еще я заметила, что по платежкам тариф меняли два раза в год, а по их документам тариф в 4-ом квартале изменили, повысили. Мы запутались, системы никакой нет, — делится с «Курьер. Среда. Бердск» одна из жительниц дома, Людмила Русанова.

Так как ответ управляющей компании не внес ясности и не удовлетворил требования жильцов, те решили отправить письмо мэру Бердска с просьбой разобраться в этой ситуации. Глава города Евгений Шестернин в ответе написал, что не может повлиять непосредственно на жилищную организацию. Но предложил направить свою жалобу в Государственную жилищную инспекцию.

-Гусев, директор «ЖилКомСервиса» назначал нам встречу, чтобы мы отозвали заявление из ГЖИ. Но мы с жильцами решили, что нам важнее истина, и отказались. Тогда он сказал: «Если вы не отзовете, мы вам еще насчитаем». Второй раз он вызвал нас на встречу. Тогда мы решили, что, если нас так обманывают, то мы переходим в другую управляющую компанию. Сейчас процесс этот идет, — рассказала Людмила, подчеркнув, что зимой общедомовой прибор учета тепла не работал. — У нас собрание было 3 июля и буквально в тот же день он (Андрей Гусев — прим. ред.) объявление повесил. Я сделала раскладку по своей квартире, получается, что увеличение в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло на 44%. Потому что в 2017 году у нас счетчик работал и мы платили по нему.

Сейчас жильцы дома уже не надеются получить подробное и внятное объяснение того, откуда появились такие цифры в переплате за отопление. Но хотят, как минимум, получить возврат излишне заплаченных средств.

-Это однозначно подтасовка. Я сама работала в производственном отделе, я знаю, что годовой отчет пишется на основании документов. Это все было изложено жилищной комиссии, все документы мы полностью отправили. Но проблема еще в чем — мы сразу написали объявление, чтобы перерасчет этот жильцы пока не платили. У нас же пенсионеров много, сейчас два месяца не заплатят и все, их же могут лишить льгот — компенсации за этот месяц, — беспокоится Людмила Владимировна.

Однако «шокирующие» цифры, в которые трудно поверить жильцам дома, на квитанциях оплаты не были «взяты с потолка». Доначисление переплаты за отопление в июле обусловлено изначальной ошибкой расчета, которая выявилась при проверке Государственной жилищной инспекцией, сообщили в УК «ЖилКомСервис».

-Ответов было дано штук пять или шесть, так на память не скажу. Не один ответ им давал. Последнее доначисление… Они обратились к ГЖИ, ГЖИ провела проверку и выявила неправильность начислений, обязало нас доначислить. Это (Неправильность начислений обусловлена — прим.ред.) методикой; постановление 354, постановление 124. Людям я говорил: не надо обращаться к ГЖИ, будет доначисление еще, — они не услышали. Дважды выезжал на дом, уговаривал, — прокоментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор управляющей компании «ЖилКомСервис» Андрей Гусев.

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Злой с аналогичной проблемой.

«На днях жильцы нашего дома рассорились со своей УК. На собрание помимо проживающих в доме пришли и представители от УК. И вот тут выяснилось одно неприятное обстоятельство! Оказывается по результатам проверки наш дом не доплатил за тепло за этот год определённую сумму. Ладно. Я допускаю это. Но! Также по этим же результатам, мы, оказывается, не доплатили и за прошлый год! Как так? Я же помню, как делали пересчёт и я выплачивал эту разницу! Мало того. От представителя УК прозвучало, что, если мы заберём бумаги из разных инстанций и решим не разрывать отношения с УК, то эту переплату мы не будем выплачивать!!! А переплата получилась неплохая — около 25 рублей с кв. м. жилья, а это сотни тысяч рублей со всего дома! Как так?! Так получается, что не рядовые жильцы обманывают котельные нашего города, вгоняя их в многомиллионные долги, а наши УК!!! И потом используют эти суммы в качестве шантажа собственников жилья! Так кто кого дурит?! Рядовые жильцы или хозяева УК со своей командой? Было бы интересно провести прокурорскую проверку таких действий наших городских УК!!! Смею предположить, что таким может грешить не только наша УК…».

Разобраться в документальной стороне вопроса неопытному в этих делах человеку сложно. Ошибка в расчетах серьезно подорвали доверие жильцов дома к управляющей компании. Но если ни в ответе «ЖилКомСервиса», ни в проверке Госжилинспекции не было выявлено нарушений, указывающих на необоснованное повышение переплаты, вероятно, что у жильцов остается только один выход — согласиться с новым расчетом.