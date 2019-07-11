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ФСБ задержала по подозрению в коррупции замглавы Пенсионного фонда РФ

Алексея Иванова заподозрили в получении взятки от поставщика оборудования фонду. Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, занимался внедрением электронных сервисов. На программу было выделено более 1 млрд рублей.

11.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
ФСБ задержала по подозрению в коррупции замглавы Пенсионного фонда РФ

Среди высоких чиновников попадаются взяточники

Заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали сотрудники ФСБ, его заподозрили в злоупотреблении бюджетными средствами. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, чиновника задержали 10 июля, а 8 июля по его делу прошли обыски во нескольким адресам, в частности, в компаниях «Техносерв» и «Редсис».

Иванова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств, уточнил собеседник агентства.

«Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, занимался внедрением электронных сервисов. На программу было выделено более 1 млрд рублей», — напомнил он.

Ранее о том, что Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, в том числе близкий к социальному блоку правительства, к ПФР и контрагенту фонда. Задержание Иванова подтвердил источник издания в правоохранительных органах. В пресс-службе ПФР газете заявили, что организация работает в штатном режиме и оказывает необходимую помощь следствию.

Задержание Иванова и возбуждение на него дела по факту взятки подтвердил «Ведомостям» источник, знающий это от собеседника, знакомого с материалами дела. В даче взятки подозревают сотрудника IT-интегратора «Техносерв», он также задержан. Дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования, говорит собеседник издания.

Иванов занял должность зампреда правления фонда в 2017 году. До того он в ПФР отвечал за развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. В декабре 2018 года источники «Коммерсанта» допускали, что Иванов может скоро лишится должности.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Наталка

    Вот она-наша ЭЛИТА!Миллиардами ворочает.А мы копейки считаем и живём от зарплаты до зарплаты.Сволочи!

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