ФСБ задержала по подозрению в коррупции замглавы Пенсионного фонда РФ
Алексея Иванова заподозрили в получении взятки от поставщика оборудования фонду. Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, занимался внедрением электронных сервисов. На программу было выделено более 1 млрд рублей.
Заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали сотрудники ФСБ, его заподозрили в злоупотреблении бюджетными средствами. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
По его словам, чиновника задержали 10 июля, а 8 июля по его делу прошли обыски во нескольким адресам, в частности, в компаниях «Техносерв» и «Редсис».
Иванова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств, уточнил собеседник агентства.
«Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, занимался внедрением электронных сервисов. На программу было выделено более 1 млрд рублей», — напомнил он.
Ранее о том, что Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, в том числе близкий к социальному блоку правительства, к ПФР и контрагенту фонда. Задержание Иванова подтвердил источник издания в правоохранительных органах. В пресс-службе ПФР газете заявили, что организация работает в штатном режиме и оказывает необходимую помощь следствию.
Задержание Иванова и возбуждение на него дела по факту взятки подтвердил «Ведомостям» источник, знающий это от собеседника, знакомого с материалами дела. В даче взятки подозревают сотрудника IT-интегратора «Техносерв», он также задержан. Дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования, говорит собеседник издания.
Иванов занял должность зампреда правления фонда в 2017 году. До того он в ПФР отвечал за развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. В декабре 2018 года источники «Коммерсанта» допускали, что Иванов может скоро лишится должности.
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Вот она-наша ЭЛИТА!Миллиардами ворочает.А мы копейки считаем и живём от зарплаты до зарплаты.Сволочи!
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