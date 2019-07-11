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За поход в магазин оставляют на кассе 477 рублей в среднем жители Сибири

Средний чек сибиряков за месяц увеличился на 2,6%. Несмотря на рост, аналитики утверждают, что покупатели продолжают экономить.

11.07.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
За поход в магазин оставляют на кассе 477 рублей в среднем жители Сибири

В магазинах стали оставлять больше денег

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2019 года увеличился по сравнению с маем на 3 рубля, или на 0,5%, и составил 556 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

«Как и объем общих повседневных расходов, величина среднего чека во втором квартале оставалась достаточно стабильной. Напомним, что майский чек уменьшился на 0,7% относительно апреля, а июньский — наоборот, вырос на 0,5% по сравнению с маем. Таким образом, по итогам первого летнего месяца размер среднего чека составил 556 рублей при майском показателе в 553 рубля и апрельском — в 557 рублей», — указывается в исследовании.

По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%. В июне средний чек снизился по сравнению с маем только в Дальневосточном (на 1,7%, до 628 рублей) и Центральном (на 1,1%, до 607 рублей) федеральных округах. В остальных округах он увеличился: в Сибири — на 2,6%, до 477 рублей, на Юге — на 2,1%, до 580 рублей, на Северо-Западе — на 1,1%, до 618 рублей, в Поволжье — на 1%, до 508 рублей, на Урале — на 0,5%, до 577 рублей.

«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 рублей с майского показателя в 719 рублей. Относительно июня прошлого года московский чек также сдал позиции — на 4,2%. В Питере в разрезе года средний чек тоже просел — на 3,4%. А вот по сравнению с предыдущим месяцем питерский чек все же прибавил в весе 0,9%, поднявшись до отметки в 705 рублей с майского значения в 699 рублей», — сообщает «Ромир».

Средний чек в гипермаркетах РФ в июне 2019 года увеличился на 2,7% по сравнению с маем, в супермаркетах — на 0,8%. В дискаунтерах он снизился на 1,9%, в магазинах традиционной торговли — на 0,8%. В годовом выражении показатель в гипермаркетах не изменился, а других форматах он вырос на 4%. «Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить», — отметил президент «Ромира» Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.

Он добавил, что цены в июне на привычные товары опускаться не спешили, поэтому единовременные траты остались почти на прежнем уровне. Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Калорийность того набора продуктов, что можно приобрести на сумму «прожиточного минимума» в России, сопоставима с калорийностью пайка, который получали немецкие военнопленные в советских лагерях во время Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Михаил Делягин.

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