Погибли двое детей и водитель в Toyota Corolla при лобовом ДТП с грузовиком Hino Ranger на трассе Р256

11 июля около 9.00 на 102-м километре автодороги Р-256 Новосибирск-Ташанта произошло любое столкновение автомобиля Toyota Corolla и грузовика Hino Ranger. Об этом в четверг сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны Барнаула в Новосибирск и при обгоне выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались три человека, которые находились в легковом автомобиле. Еще одна пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего и личности погибших устанавливаются.

Как позже сообщили в областном главке МВД, в результате ДТП от полученных травм на месте скончались двое несовершеннолетних пассажиров 2006 и 2002 годов рождения, а также водитель 42-летний водитель, находившиеся в легковом автомобиле. Еще одна 43-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

-В связи с наступлением летнего периода участились дальние поездки. Просим водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, если в автомобиле находятся дети — пользоваться необходимыми устройствами для их перевозки, а также не совершать рискованные маневры обгона. Несоблюдение этих правил может привезти к трагедии, — предупредили в полицейском ведомстве.