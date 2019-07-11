Погибли двое детей и водитель в Toyota Corolla при лобовом ДТП с грузовиком Hino Ranger на трассе Р256

В дорожно-транспортном происшествии в Черепановском районе погибли три человека
11 июля около 9.00 на 102-м километре автодороги Р-256 Новосибирск-Ташанта произошло любое столкновение автомобиля Toyota Corolla и грузовика Hino Ranger. Об этом в четверг сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны Барнаула в Новосибирск и при обгоне выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем.
В результате ДТП от полученных травм на месте скончались три человека, которые находились в легковом автомобиле. Еще одна пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего и личности погибших устанавливаются.
Как позже сообщили в областном главке МВД, в результате ДТП от полученных травм на месте скончались двое несовершеннолетних пассажиров 2006 и 2002 годов рождения, а также водитель 42-летний водитель, находившиеся в легковом автомобиле. Еще одна 43-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.
Водитель грузового автомобиля не пострадал.
-В связи с наступлением летнего периода участились дальние поездки. Просим водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, если в автомобиле находятся дети — пользоваться необходимыми устройствами для их перевозки, а также не совершать рискованные маневры обгона. Несоблюдение этих правил может привезти к трагедии, — предупредили в полицейском ведомстве.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Не предупреждать должны а исключать ВОЗМОЖНОСТЬ выезда на встречную полосу а для этого необходимы дороги с 2х полосным движение в одну сторону и разделительным барьером. Кто ответит за убитых ? Автомобилей как в Европе а дороги как в Зимбабве.
4 0