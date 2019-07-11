Качественные автосервис и автозапчасти в Бердске

Контрактные автозапчасти



Контрактные автозапчасти – это б/у детали, поставляемые в Россию из-за границы.

Они ввозятся специализированными фирмами, у которых есть договор и разрешение на поставку таких деталей. Благодаря наличию подобных документов запчасти и называются контрактными. В Бердске практически все контрактные автозапчасти из Японии, но это не значит, что у них низкое качество, скорее даже наоборот. Контрактные запчасти снимают со старых, утилизированных и невостребованных машин. Не стоит считать, что это совершенно непригодные к эксплуатации детали, на которые даже взглянуть страшно, а уж использовать в родном автомобиле и вовсе - издевательство. Большинство контрактных запчастей работают как часы, иначе не были бы так востребованы по всей стране. Несомненный и, пожалуй, самый важный плюс контрактных запчастей – их стоимость.Цена значительно ниже нового аналога. Это и понятно, ведь в любой новой детали мы уверены больше, чем в использованной. Для многих вопрос соотношения цены и качества играет решающую роль при выборе детали. Это как раз тот самый случай!

Такие детали делают на том же заводе, что и все остальные из комплекта машины, получается, что такая деталь «родная», а значит, как считают многие, лучше любой новой. Логика проста: раз хорошо отслужила на прошлой машине, значит и для моей ласточки замечательно подойдет. Что-то в этом есть, не правда ли? Еще один важный момент - во многих случаях гораздо дешевле и быстрее купить, поставить и оформить контрактный двигатель или контрактную акпп, чем восстанавливать с помощью новых запчастей. Для машин старше десяти – пятнадцати лет новые уже просто не выпускают, поэтому выход только в заказе детали б/у.

Минусов у контрактных запчастей тоже достаточно. Например, срок гарантии. Его может не быть совсем (здесь все зависит от места покупки), либо он весьма непродолжительный. Получается своеобразный кот в мешке, подойдет - не подойдет, будет работать или нет. Если вы плохо разбираетесь в автомобилях, их запчастях и причинах поломки, то исправность контрактной запчасти вам не понять. Недобросовестные продавцы могут предложить вам более старую или более изношенную модель, а вы об этом и не догадаетесь. Чтобы не попадать в такие неприятные ситуации, выбирайте проверенные магазины и желательно позвать с собой знакомого, который разбирается в автозапчастях.