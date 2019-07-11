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Качественные автосервис и автозапчасти в Бердске

Как выбрать СТО, которая подойдет для вашего автомобиля и бюджета: советы и контакты.

11.07.2019 Нет комментариев

Качественные автосервис
и автозапчасти в Бердске
Как выбрать СТО, которая подойдет для вашего
автомобиля и бюджета: советы и контакты.
Плюсы-минусы способов покупки автозапчастей
Качественные автосервис и автозапчасти в Бердске
Проверьте на масле

Если перед серьезными работами с вашим авто, вы хотели бы больше узнать об автосервисе в конкретном месте, начните с небольшой задачи, например замены масла. Сотрудникам СТО, которые, по вашему мнению, плохо справились с этой простейшей задачей, пожалуй, больше не стоит доверять свой автомобиль. Помимо этого, в ходе работы вы сможете увидеть работу автосервиса: сколько работает сотрудников, как много обращений в СТО, обратите внимание на оборудование, которое имеется в наличии, и оцените его состояние. Общая атмосфера на рабочем месте многое расскажет о том, в каких условиях работают с вашим авто. Хороший знак, если во время работы специалист автосервиса будет не против вашего присутствия в ремонтной зоне при условии, что вы никак не мешаете его действиям. Таким образом, вы сможете убедиться в том, что все работы выполнены по максимуму, а сотруднику автосервиса нечего от вас скрывать.
Понимание процесса

Пообщайтесь с мастером на предмет прошлой поломки и возможного ремонта этой части в данном автосервисе. Грамотный специалист доступно объяснит вам, какие работы будут проведены с машиной, перечислит требуемые для решения проблемы запчасти и оборудование, которое ему потребуется использовать. Он охотно ответит на все возникающие у вас вопросы и сразу обозначит вам стоимость ремонта. Важно быть на одной волне с автоспециалистом и понимать все процессы, которые будут происходить с вашим авто.
Важнейший фактор выбора - наличие специализированного оборудования, ведь без него практически невозможно осуществить полноценный ремонт современного автомобиля. Если в автосервисе нет соответствующих диагностических стендов, неисправности определяются на глаз и на слух, то отдавать свое авто в такие руки – большой риск, который перерастет в большие финансовые потери.
Если у автомастерской всегда есть в наличии самые ходовые запчасти, это сэкономит ваше время. Уточните их стоимость, чтобы не переплатить - в случае завышенной цены лучше купить самому и отдать деньги автомастерской только за ремонт. Возможно, рядом есть магазин запчастей – это тоже весомый плюс при выборе постоянного места ремонта железного коня. Если берете запчасть в автосервисе, попросите продемонстрировать ее, чтобы убедиться в исправности и других внешних характеристиках.
Есть ли гарантия?

Очевидно, что даже самый заядлый любитель машин не может разбираться во всех деталях и аспектах работы своего средства передвижения, как и в том, насколько хорошо сделана работа профессионалом. Поэтому при выборе СТО ориентируйтесь на гарантии, которые может предоставить вам исполнитель. Они обычно прописаны на официальном сайте или размещены на информационном стенде, а, может быть, они были проговорены вами устно. Это важный момент в решении возможных дальнейших поломок.
Если вы найдете достойный автосервис, на котором сможете решать абсолютно все возникающие у вас вопросы и проблемы, это поможет вам сэкономить большую сумму денег за счет скидок и действующих практически на каждой СТО системы лояльности. К тому же работать с одним мастером легче: он уже знает вашу машину, ее слабые и сильные места, ориентируется и в ваших предпочтениях.
Пользуйтесь советами, доверяйте своей интуиции при общении с сотрудниками автосервиса и проверяйте информацию относительно поломки. Профессиональных и качественных автомастерских в Бердске достаточно, выбирайте ту, которая подойдет именно вам!
Качественные автосервис и автозапчасти в Бердске
Разбор автозапчастей: контрактные или новые

К сожалению, рано или поздно каждый автовладелец вынужден прибегнуть к починке своего железного коня. И выбор автозапчастей порой становится мучительным и долгим событием. В каких случаях новые запчасти – оптимальный вариант, и какие преимущества у контрактных запчастей? Давайте разбираться.
Контрактные автозапчасти
Контрактные автозапчасти – это б/у детали, поставляемые в Россию из-за границы.
Они ввозятся специализированными фирмами, у которых есть договор и разрешение на поставку таких деталей. Благодаря наличию подобных документов запчасти и называются контрактными. В Бердске практически все контрактные автозапчасти из Японии, но это не значит, что у них низкое качество, скорее даже наоборот. Контрактные запчасти снимают со старых, утилизированных и невостребованных машин. Не стоит считать, что это совершенно непригодные к эксплуатации детали, на которые даже взглянуть страшно, а уж использовать в родном автомобиле и вовсе - издевательство. Большинство контрактных запчастей работают как часы, иначе не были бы так востребованы по всей стране. Несомненный и, пожалуй, самый важный плюс контрактных запчастей – их стоимость.Цена значительно ниже нового аналога. Это и понятно, ведь в любой новой детали мы уверены больше, чем в использованной. Для многих вопрос соотношения цены и качества играет решающую роль при выборе детали. Это как раз тот самый случай!
Такие детали делают на том же заводе, что и все остальные из
комплекта машины, получается, что такая деталь «родная», а значит, как считают многие, лучше любой новой. Логика проста: раз хорошо отслужила на прошлой машине, значит и для моей ласточки замечательно подойдет. Что-то в этом есть, не правда ли? Еще один важный момент - во многих случаях гораздо дешевле и быстрее купить, поставить и оформить контрактный двигатель или контрактную акпп, чем восстанавливать с помощью новых запчастей. Для машин старше десяти – пятнадцати лет новые уже просто не выпускают, поэтому выход только в заказе детали б/у.
Минусов у контрактных запчастей тоже достаточно. Например, срок гарантии. Его может не быть совсем (здесь все зависит от места покупки), либо он весьма непродолжительный. Получается своеобразный кот в мешке, подойдет - не подойдет, будет работать или нет. Если вы плохо разбираетесь в автомобилях, их запчастях и причинах поломки, то исправность контрактной запчасти вам не понять. Недобросовестные продавцы могут предложить вам более старую или более изношенную модель, а вы об этом и не догадаетесь. Чтобы не попадать в такие неприятные ситуации, выбирайте проверенные магазины и желательно позвать с собой знакомого, который разбирается в автозапчастях.
Контрактные автозапчасти

Контрактные автозапчасти – это б/у детали, поставляемые в Россию из-за границы.
Они ввозятся специализированными фирмами, у которых есть договор и разрешение на поставку таких деталей. Благодаря наличию подобных документов запчасти и называются контрактными. В Бердске практически все контрактные автозапчасти из Японии, но это не значит, что у них низкое качество, скорее даже наоборот. Контрактные запчасти снимают со старых, утилизированных и невостребованных машин. Не стоит считать, что это совершенно непригодные к эксплуатации детали, на которые даже взглянуть страшно, а уж использовать в родном автомобиле и вовсе - издевательство. Большинство контрактных запчастей работают как часы, иначе не были бы так востребованы по всей стране. Несомненный и, пожалуй, самый важный плюс контрактных запчастей – их стоимость.Цена значительно ниже нового аналога. Это и понятно, ведь в любой новой детали мы уверены больше, чем в использованной. Для многих вопрос соотношения цены и качества играет решающую роль при выборе детали. Это как раз тот самый случай!
Такие детали делают на том же заводе, что и все остальные из комплекта машины, получается, что такая деталь «родная», а значит, как считают многие, лучше любой новой. Логика проста: раз хорошо отслужила на прошлой машине, значит и для моей ласточки замечательно подойдет. Что-то в этом есть, не правда ли? Еще один важный момент - во многих случаях гораздо дешевле и быстрее купить, поставить и оформить контрактный двигатель или контрактную акпп, чем восстанавливать с помощью новых запчастей. Для машин старше десяти – пятнадцати лет новые уже просто не выпускают, поэтому выход только в заказе детали б/у.
Минусов у контрактных запчастей тоже достаточно. Например, срок гарантии. Его может не быть совсем (здесь все зависит от места покупки), либо он весьма непродолжительный. Получается своеобразный кот в мешке, подойдет - не подойдет, будет работать или нет. Если вы плохо разбираетесь в автомобилях, их запчастях и причинах поломки, то исправность контрактной запчасти вам не понять. Недобросовестные продавцы могут предложить вам более старую или более изношенную модель, а вы об этом и не догадаетесь. Чтобы не попадать в такие неприятные ситуации, выбирайте проверенные магазины и желательно позвать с собой знакомого, который разбирается в автозапчастях.
Новые автозапчасти

Главное преимущество новых запчастей для автомобиля – их гарантия. Еще никто не пользовался этой деталью, значит работать она должна на все сто процентов. А если вдруг что-то пойдет не так, вы можете на законных основаниях требовать замену детали или вернуть за нее деньги. Гарантия – это важная часть сделки, где обе стороны понимают возможные риски и готовы за них платить. Если машина куплена недавно, буквально несколько лет назад, лучше ставить на нее новые автозапчасти. Считайте это инвестицией в будущее. Во-первых, прослужить такая деталь должна дольше, а во-вторых, когда вы примите решение продавать своего железного коня, сможете смело выставлять хорошую цену, ведь в каждой детали своего автомобиля вы будете по-настоящему уверены. Возможно, ко времени предполагаемой продажи у вас еще будет действовать гарантия, и это хорошее дополнение для будущего владельца, а значит, и к вашей удачной сделке.
Выбор новых деталей в разы больше, чем любых бывших в употреблении автозапчастей (за исключением тех, что перестали производить). Несколько производителей, различные страны производства – подбирайте под имеющиеся параметры и особенности. Главным минусом покупки новой детали станет цена. Да, за новые детали с длительной гарантией сейчас придется заплатить круглую сумму. С другой стороны – почему же это минус? Это издержки содержания вашего транспортного средства, ведь ваша безопасность превыше всего.
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