Отключили холодную воду из-за аварии на водоводе в Южном микрорайоне Бердска

Дефект на водоводе в Южном микрорайоне Бердска обнаружил муниципальный Комбинат бытовых услуг в четверг.Для ликвидации аварии отключили холодное водоснабжение.

-В связи с устранением дефекта запорной арматуры на водоводе по адресу: ул. Полярная 11 июля с 13.00 до 17.00, ориентировочно, будет прекращена подача холодной воды на ул.Поэта Сорокина — от ул.Рогачева до ул. Лунная, ул. Вербная, ул. Купца Горохова — от ул.Белокаменная до ул. Возрождения, ул. Взлетная — от ул. Российская до ул. Поэта Сорокина, ул. Полярная — от ул. Белокаменная до ул. Поэта Сорокина, пер. Олимпийский, пер. Утренний, — уточнили в КБУ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне в течение двух дней на этих же улицах Южного микрорайона отключали воду — коммуникации строящейся школы врезали в городской водопровод.