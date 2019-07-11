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Утонул 67-летний рыбак в реке под Бердском

Мужчина рыбачил на реке вместе со своими товарищами и решил искупаться, но не рассчитал свои силы и, заплыв слишком далеко, уже не смог вернуться на берег.

11.07.2019 Автор: Татьяна Назарова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Утонул 67 летний рыбак в реке под Бердском

Спасатели выехали из Бердска на катере, чтобы найти рыбаков

Вечером 10 июля в поисково-спасательный отряд Бердска поступил тревожный вызов — утонул мужчина. По словам очевидцев, они вместе с погибшим рыбачили на берегу реки Бердь. Мужчина оставил личные вещи на берегу и решил искупаться. На расстоянии 20 метров от берега он нырнул под воду и больше не вынырнул.

Несчастный случай произошел вблизи села Морозово Искитимского района. Спасательная бригада бердского ПСО приехала на место в 17:00.

— Трое человек рыбачили, один пошел купаться, двое видели, что он утонул. Они, естественно, вызвали спасателей. В 16:45 спасатели выехали, в 17:00 они уже приехали на место. Искали методом траления 2,5 часа. Тело передали правоохранительным органам. Мужчина 1952-го года рождения, — сообщила редакции «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный бердского поисково-спасательного отряда Наталья Дмитриева.


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