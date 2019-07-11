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По факту смерти троих детей на пожаре возбудил уголовное дело СК в Новосибирской области

По предварительной версии, трагедия произошла из-за короткого замыкания электропроводки на веранде 2-квартирного дома в селе Целинное Коченевского района. Пожилую женщину с обширными ожогами доставили в больницу.

11.07.2019 Фото: МЧС по НСО Нет комментариев
 
По факту смерти троих детей на пожаре возбудил уголовное дело СК в Новосибирской области

Оперативная группа МЧС России выясняет причину трагического пожара

В ночь на 11 июля в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области произошла трагедия. На пожаре в частном доме погибли трое детей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Сообщение о возгорании в частном двухквартирном одноэтажном доме в Целинном поступило в пожарную охрану в 01.05 . Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные расчеты из Коченевской пожарно-спасательной части и отдельного пожарного поста Целинновского сельского совета – 3 автоцистерны, 8 человек личного состава.

Через три минуты пожарные были на месте вызова, в это время одна половина двухквартирного жилого дома и пристройка к нему были полностью охвачены огнем.

Интенсивное возгорание локализовали только через час, еще 16 минут спустя пожарными было ликвидировано открытое горение. Полностью ликвидировать пожар удалось в 03.54, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Звеном газодымозащитников были обнаружены тела трех детей 2003, 2013, 2014 годов рождения. Кроме того, по оперативной информации, в медицинское учреждение была госпитализирована женщина, 1958 года рождения с множественными ожогами.

В результате пожара огнем уничтожена веранда, повреждена одна из квартир дома, общая площадь горения составила 90 квадратных метров. Вторая квартира не пострадала.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа и оперативная группа Главного управления МЧС по Новосибирской области, которым предстоит установить причину возгорания и выяснить обстоятельства происшествия. По предварительной версии в результате нарушения правил устройств и эксплуатации электрооборудования на веранде дома произошло короткое замыкание электропроводки.

Для оказания психологической помощи родственникам пострадавших на месте работают психологи Коченевского района и Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Стоит отметить, что 19 апреля 2019 года с хозяйкой пострадавшей квартиры проводился инструктаж по мерам пожарной безопасности в быту администрацией Целинновского сельского совета.

На 11 июля запланировано заседание КЧС и ОПБ Коченевского района, где будут решаться вопросы оказания помощи пострадавшей семье.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей трагедии.

 


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