Мама избитого 2-летнего мальчика в частном детсаду: Няня должна понести наказание

Административное наказание грозит няне за избиение 2,5-летнего мальчика в частном детском саду «Совенок» в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама избитого малыша Юлия. Она получила ответ на свою жалобу из прокуратуры Бердска.

-Они отказывают в возбуждении уголовного дела. Отправили материалы проверки на доследование в полицию. Решения по няне конкретного нет, но известно, что будет применено административное наказание по статье 6.1.1 КоАП РФ. Оказалось, что владелица детсада работала вообще без каких-либо документов. Ни ИП, ни лицензии — ничего не было. Грубо говоря, уходила от налогов. Лишь в июне она открыла ИП, после инцидента с моим ребенком, — рассказала Юлия.

Стоит отметить, что статья 6.1.1 КоАП РФ — это нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то они влекут наложение административного штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

— Один раз ребенка ударить можно, а если бы она его била систематически, то было бы уголовное дело. Няня шлепнула сына один раз, получается, что это можно делать, ничего страшного ведь не произошло. Меня в принципе не интересно, как работает владелица детсада. Человек, который побил моего сына, должен понести наказание, хоть какое-нибудь. А то, что это такое — один раз ударить можно и тебе ничего не будет, — высказалась Юлия.

Напомним, встревоженная молодая мама Юлия обратилась в «Курьер. Среда. Бердск», чтобы сообщить о побоях ее 2,5-летнего сына в частном детсаду Бердска в конце мая 2019 года.

Семья недавно переехала в Бердск, поняла, что очередь в государственный детский сад получит не скоро и пристроили малыша в частый детский сад по адресу ул. Пушкина, 10. Но он сгорел вместе с ритуальной службой. Перечитав все отзывы и рекомендации, выбор родителей пал на детский сад по адресу ул. Карла Маркса, 21 под названием «Совенок».

— Отзывы были очень хорошие, поэтому мы и пошли туда. Проходили всего неделю на не полный день. Он хорошо кушал, спал и играл с детками. Вчера я забрала сына, а приехав домой, была шокирована — на попе был свежий след от шлепка, ссадины на шее и руке. Мы сразу же прошли медицинское освидетельствование, врач сказал, что это шлепок от взрослой руки. Мы тут же написали заявление в полицию, — сообщила Юлия. Побои зафиксировал врач бердской ЦГБ.

Девушка рассказала, воспитателю и владельцу детского сада Наталье о случившемся сразу же, как раздела дома ребенка. Воспитатель же сама была шокировано новостью и пообещала разобраться с няней.

— Я работаю 15 лет. Таких случаев никогда не было. Я в шоке. Няня дорабатывает два дня и уходит. Я ее уволила. Мне не приятна эта ситуация, ведь меня не было в садике всего 1,5 часа. Все детки ко мне тянутся, не хотят уходить из сада. Родители меня знают, я бы никогда такого не позволила себе и своим сотрудникам. Ребенок после сна сходил на горшочек, я его одела и передала маме. Каких-либо побоев не заметила, мальчик был в штанишках. Да и настроение у него было хорошее, он не плакал. Я расстроена до слез, — прокомментировала ситуацию «Курьер. среда. Бердск» владелица детского сада Наталья.

Юля сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что ей позвонила няня сада Оксана и призналась в содеянном. При этом укорила девушку в том, что та написала заявление на владелицу «Совенка».

— Мне позвонила няня и сходу сказала: «я ударила вашего ребенка». К сожалению, мне не удалось записать этот разговор на диктофон. Но мне это показалось странным. Хочется предостеречь родителей, чтобы они тщательно выбирали детский сад, а главное людей, работающих в нем, — обратилась к бердчанам Юлия.