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Вырубают хвойные деревья неизвестные на ул. Морской в Бердске

Застройщик территории — компания «СибАлмаз» — сообщил, что Бердский лесхоз рубит деревья по порубочному билету. Лесники опровергают эту информацию. (ФОТО)

11.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Ирины Федоренко 2 коммент.
 
Вырубают хвойные деревья неизвестные на ул. Морской в Бердске

Спиленные деревья вывозят с ул.Морской

Вырубают тополя, лиственницы и сосны в районе ул. Морской, 42/1 в Бердске сегодня, 11 июля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала бердчанка Ирина Федоренко. В доказательство своих слов она предоставила фото.

-Рубить начали сегодня с утра. Понятно, что аварийный тополя вырубать нужно. Но нам «СибАлмаз», который ведет строительство домов на этих участках, заверял, что не тронет единственный достаточно большой островок хвойных деревьев. Происходит массовый спил, валят деревья экскаваторов, быстренько увозят деревья в неизвестном направлении. Кто, почему, для какой цели и кому разрешил вырубать деревья? — обратилась в редакцию Ирина.

Представитель застройщика «СибАлмаз» Денис Ковалевский заверил «Курьер. Среда. Бердск»: компания ничего не вырубает.

-Это бердский лесхоз рубит. Есть порубочный билет, все нормально. Участок «СибАлмаза», передан подрядчику. Вот лесхозовцы ходят по площадке, я тоже приехал посмотреть, все нормально. Там много сухих деревьев. В основном убирают клен, его много. Вижу, одна сосна лежит. Сосна была одна. Ее разделили на ветки, но по факту я сейчас на площадке. Сосна, видимо, была крупная, веток много. подрячдчик расчищает территорию под стройматериалы, никакой масштабной вырубки нет, — сообщил Денис Ковалевский.

Директор Бердского лесхоза Сергей Белов сообщил иную информацию: сотрудники лесхоза не рубят деревья на ул. Морской.

-Прокомментировать не могу. Там, где ул. Морская, — это, однозначно, не мы. Не работаем мы там, не рубим деревья. Сейчас такого понятия даже нет — порубочный билет, — резюмировал Сергей Белов.
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» не смогла оперативно дозвониться до директора управления природных ресурсов Бердска Светланы Шерстобитовой — она не отвечает на телефонные звонки. Подробности — в ближайшее время.


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(2) Комментариев

  1. strangeways

    В данном случае нужно вызывать и писать заявление полицию, пока всё не вырубили. Потом концов не найти…

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  2. Аноним

    Без сомнения это рубит удалено. Только они такие наглые, чтоб трассу самовольно прокладывать, деревья вековые рубить, а потом, глядя в глаза, уверять, что это все происки врагов и только ни одни белые и пушистые

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