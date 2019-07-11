Погибли российские туристы во время шторма в Греции

В Греции на полуострове Халкидики из-за сильного шторма погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян. Об этом 11 июля сообщает ТАСС.

По предварительной информации, на граждан РФ упало поваленное ветром дерево. Среди жертв также числятся двое граждан Чехии и один турист из Румынии. Помимо этого сообщается еще о 20 пострадавших, которые были госпитализированы.

Погода в северных районах Греции испортилась в ночь с 10 на 11 июля. На территории полуострова прошли проливные дожди и сильный град, в результате чего здания и линии коммуникаций получили серьезные повреждения.

10 июля сообщалось, что на северо-востоке Якутии в ДТП погиб турист из Великобритании.

Источник: Известия