Почему маршрутка №18 не заезжает на Торговый центр?

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-Всем здравствуйте! Может, кто в курсе — действительно ли изменился маршрут №18? Или просто водитель не захотел ехать на Торговый (двигались из центра). Сказал — мы туда не ходим. Очень странно, всю жизнь по дороге из города заезжали туда, да не далее, как три дня назад ещё ходили, а теперь не ходят?