Позор! Выгнали Порошенко с предвыборного митинга в Закарпатье

В городе Свялава Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга. Об этом сообщает издание «Главред».
На опубликованных порталом кадрах слышно, как люди кричали ему «Позор!». Один из жителей сказал, что экс-президент «обокрал армию, всех обокрал». Портал отмечает, что Порошенко находится в Закарпатье с предвыборным туром своей партии «Европейская солидарность».
В начале июня дом Порошенко в поселке Козин под Киевом закидали файерами. Акцию провела организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль — честная страна»). Рядом с домом также присутствовали около 60 человек с флагами запрещенного в России «Правого сектора». Митингующие потребовали расследования участия Порошенко в скандале с хищениями в «Укроборонпроме».
В конце фераля Национальное антикоррупционное агентство Украины возбудило уголовное дело после публикации расследования издания Bihus.info. В статье говорилось о схеме хищений, в которой участвовали приближенные к Порошенко лица. Экс-президент потребовал провести проверку.
Видео Главред/youtube
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Интересно что бы было, если бы наш президент без ФСО и нагнанных бюджетников прогулялся по улицам какого-нибудь города за МКАДом?)
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