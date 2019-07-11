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Позор! Выгнали Порошенко с предвыборного митинга в Закарпатье

На опубликованных кадрах слышно, как люди кричали бывшему президенту Украины «Позор!». Один из жителей сказал, что Порошено «обокрал армию, всех обокрал».(ВИДЕО)

11.07.2019 Фото: стоп-кадр видео Один комментарий
 
Позор! Выгнали Порошенко с предвыборного митинга в Закарпатье

Порошенко пришлось ретироваться

В городе Свялава Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга. Об этом сообщает издание «Главред».

На опубликованных порталом кадрах слышно, как люди кричали ему «Позор!». Один из жителей сказал, что экс-президент «обокрал армию, всех обокрал». Портал отмечает, что Порошенко находится в Закарпатье с предвыборным туром своей партии «Европейская солидарность».

В начале июня дом Порошенко в поселке Козин под Киевом закидали файерами. Акцию провела организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль — честная страна»). Рядом с домом также присутствовали около 60 человек с флагами запрещенного в России «Правого сектора». Митингующие потребовали расследования участия Порошенко в скандале с хищениями в «Укроборонпроме».

В конце фераля Национальное антикоррупционное агентство Украины возбудило уголовное дело после публикации расследования издания Bihus.info. В статье говорилось о схеме хищений, в которой участвовали приближенные к Порошенко лица. Экс-президент потребовал провести проверку.
Видео Главред/youtube

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Интересно что бы было, если бы наш президент без ФСО и нагнанных бюджетников прогулялся по улицам какого-нибудь города за МКАДом?)

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