КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 2-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отключили холодную воду из-за аварии на водоводе в Южном микрорайоне Бердска

Качественные автосервис и автозапчасти в Бердске

Уволен чиновник Росстата после публикации сведений об инфляции

Самозанятых иностранцев обложат новым сбором в России

Мама избитого 2-летнего мальчика в частном детсаду: Няня должна понести наказание

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Утонул 67-летний рыбак в реке под Бердском

Позор! Выгнали Порошенко с предвыборного митинга в Закарпатье

Отказалась от мяса и проходит 20 тысяч шагов в день медалистка из Бердска

Падает многоквартирный дом из-за аномальной жары на Камчатке

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Самозанятых иностранцев обложат новым сбором в России

Новый платеж, целесообразность введения которого сейчас обсуждается с «привлечением научного сообщества», по мнению МВД, сможет упростить жизнь таким приезжим.

11.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Самозанятых иностранцев обложат новым сбором в России

Китайцы работают в теплицах под Бердском

Министерство внутренних дел России обсуждает с экспертами вопрос о введении новых платежей для живущих в России иностранцев; по мнению ведомства, это упростит им получение документов, сообщили в МВД в ответ на запрос РИА Новости.

«МВД России в инициативном порядке прорабатывается вопрос по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся уплаты налога на доходы отдельными категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд», — говорится в ответе на запрос.

Как объяснили в министерстве, сейчас иностранные граждане, живущие в России на основании разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) должны ежегодно подтверждать наличие у них дохода и сам факт проживания в стране. Однако те иностранцы, которые работают на физических лиц, не всегда могут оформить все необходимые документы.

«В этой связи на площадке ГУВМ МВД России с привлечением научного сообщества ведется обсуждение целесообразности установления для временно и постоянно проживающих в Российской Федерации «самозанятых» иностранных граждан авансовых платежей по аналогии с платежами, установленными для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента», — говорится в ответе на запрос РИА Новости.

Новый платеж, целесообразность введения которого сейчас обсуждается с «привлечением научного сообщества», по мнению МВД, сможет упростить жизнь таким приезжим, так как факт уплаты платежа и подоходного налога одновременно доказывает и факт проживания в стране, и наличие средств к существованию.

Введение нового платежа, считают в МВД, минимизирует риски аннулирования выданных «самозанятым» иностранцам разрешений на проживание и видов на жительство.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отключили холодную воду из-за аварии на водоводе в Южном микрорайоне Бердска Качественные автосервис и автозапчасти в Бердске Уволен чиновник Росстата после публикации сведений об инфляции

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика