Самозанятых иностранцев обложат новым сбором в России

Министерство внутренних дел России обсуждает с экспертами вопрос о введении новых платежей для живущих в России иностранцев; по мнению ведомства, это упростит им получение документов, сообщили в МВД в ответ на запрос РИА Новости.

«МВД России в инициативном порядке прорабатывается вопрос по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся уплаты налога на доходы отдельными категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд», — говорится в ответе на запрос.

Как объяснили в министерстве, сейчас иностранные граждане, живущие в России на основании разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) должны ежегодно подтверждать наличие у них дохода и сам факт проживания в стране. Однако те иностранцы, которые работают на физических лиц, не всегда могут оформить все необходимые документы.

«В этой связи на площадке ГУВМ МВД России с привлечением научного сообщества ведется обсуждение целесообразности установления для временно и постоянно проживающих в Российской Федерации «самозанятых» иностранных граждан авансовых платежей по аналогии с платежами, установленными для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента», — говорится в ответе на запрос РИА Новости.

Новый платеж, целесообразность введения которого сейчас обсуждается с «привлечением научного сообщества», по мнению МВД, сможет упростить жизнь таким приезжим, так как факт уплаты платежа и подоходного налога одновременно доказывает и факт проживания в стране, и наличие средств к существованию.

Введение нового платежа, считают в МВД, минимизирует риски аннулирования выданных «самозанятым» иностранцам разрешений на проживание и видов на жительство.

Источник: РИА Новости