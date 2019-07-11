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Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Также поддержку рублю оказал рост цен на нефть и старт подготовки экспортеров к налоговому периоду. Аналитики не рассчитывают на дальнейшее укрепление рубля в краткосрочной перспективе.

11.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Доллар подешевел

Курс российского рубля в среду вечером резко усилил рост к доллару, этому способствовало заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла, после которого доллар ослабел ко многим мировым валютам. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты.

Так, курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:49 мск снизился на 1,17%, до 63,17 руб., курс евро уменьшился на 0,65%, до 71,133 руб., следует из данных торгов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что на долларе негативно сказалось выступление главы ФРС США. «На долларе негативно сказалось выступление Джерома Пауэлла, риторика которого оказалась мягче, чем ожидали рынки, что способствовало снижению американской валюты на международном валютном рынке», — сказал он. При этом Зварич добавил, что также поддержку рублю оказал рост цен на нефть и старт подготовки экспортеров к налоговому периоду.

В свою очередь главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров отметил, что после выступления Пауэлла укрепление рубля по отношению к доллару следует «мировому тренду». «Мы видели ослабление доллара практически ко всем валютам < …>, и, собственно, рубль в этом мировом тренде, и он тоже укрепился», — сообщил Тихомиров ТАСС.

При этом он не рассчитывает на дальнейшее укрепление рубля в краткосрочной перспективе. «Я не ожидаю, что будет дальнейшее какой-то сильное укрепление. < …> Уровень в районе 63 рублей за доллар — это будет тот уровень, который мы будем видеть в ближайшие 2-3 недели», — добавил Тихомиров.

В среду Пауэлл в своей речи перед Конгрессом США обозначил факторы, которыми может руководствоваться американский регулятор при решении по базовой ставке на предстоящем июльском заседании. При этом он отметил, что низкие темпы инфляции могут сохраниться дольше, чем ожидалось ранее, а перспективы американской экономики в последние несколько недель не улучшились.

Источник: ТАСС


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