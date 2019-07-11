КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 2-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам квартиру
продам
Продам 1-к Татьяна 8-913-754-50-37
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Скончались почти 7 тыс. человек в машинах «скорой» за год в России

Спасти правую руку у изувеченной девочки из Ингушетии пытаются врачи в Москве

Мочиться в вино и боржоми для России хочет директор телеканала «Рустави 2»

Законность платного проезда на пляж «Чайку» проверяет прокурор Бердска

Сгорели трое детей на пожаре в доме из шпал в Новосибирской области

Открыл Чернобыль для туристов Зеленский

Работают по ночам и в выходные чаще других российские работники

Уложенная зимой в теплицах тротуарная плитка «гуляет» в парке Искитима

«Пизанская» башня высотой с 5-этажку падает на заброшенной земле водозабора в Бердске

2,5 года лишения свободы условно дал суд экс-начальнику отдела МВД Бердска Сергею Проценко

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Сгорели трое детей на пожаре в доме из шпал в Новосибирской области

При тушении огня обнаружили тела детей в возрасте 4, 6 и 14 лет. Опекавшая их пожилая женщина получила ожоги 35% поверхности тела. Пожарные возили воду за 800 м из водонапорной башни.

11.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сгорели трое детей на пожаре в доме из шпал в Новосибирской области

Пожар уничтожил дом и детей

В с. Целинное Коченевского района в ночь на четверг загорелся частный дом, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МЧС по Новосибирской области утром 11 июля.

Пожар начался 11 июля в 01:05. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела одна половина дома по всей площади. В результате пожара огнем повреждена крыша и одна половина дома.

Пожар локализован в 01:56. Ликвидация в 03:54. Доставка огнетушащих средств к месту пожара осуществлялась путем подвоза воды от водонапорной башни на расстоянии 800 м. На тушение привлекалось 5 единицы техники и 14 человек личного состава.

По сообщению АСТ-54, в огне были обнаружены тела детей 4, 6 и 14 лет. Пожилую женщину, опекавшую их, удалось спасти, но она получила ожоги 35% тела, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Дом построенном из шпал. Причины возгорания выясняются.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Скончались почти 7 тыс. человек в машинах «скорой» за год в России Спасти правую руку у изувеченной девочки из Ингушетии пытаются врачи в Москве Мочиться в вино и боржоми для России хочет директор телеканала «Рустави 2»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика