Сгорели трое детей на пожаре в доме из шпал в Новосибирской области

В с. Целинное Коченевского района в ночь на четверг загорелся частный дом, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МЧС по Новосибирской области утром 11 июля.

Пожар начался 11 июля в 01:05. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела одна половина дома по всей площади. В результате пожара огнем повреждена крыша и одна половина дома.

Пожар локализован в 01:56. Ликвидация в 03:54. Доставка огнетушащих средств к месту пожара осуществлялась путем подвоза воды от водонапорной башни на расстоянии 800 м. На тушение привлекалось 5 единицы техники и 14 человек личного состава.

По сообщению АСТ-54, в огне были обнаружены тела детей 4, 6 и 14 лет. Пожилую женщину, опекавшую их, удалось спасти, но она получила ожоги 35% тела, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Дом построенном из шпал. Причины возгорания выясняются.