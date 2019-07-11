Открыл Чернобыль для туристов Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который, по его мнению, поможет превратить чернобыльскую зону в «туристический магнит», передает «Интерфакс».

Приехав в среду на ЧАЭС, где состоится церемония передачи нового безопасного конфайнмента, он сказал, что указ станет «началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины».

Зеленский поделился планами создать «зеленый коридор» для туристов и убрать предпосылки для коррупции. «Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны — ИФ), о которых человек узнает уже, приехав на пункт пропуска», — сказал он.

Кроме этого, Зеленский пообещал, что не будет больше «запретов снимать видео и других подобных глупостей».

Президент попросил прекратить отпугивать людей, посетителей, и превратить зону отчуждения в «научный и будущий туристический магнит». «Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами», — заявил он.

В среду на Украине ввели в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК), возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Чернобыльская катастрофа

Чернобыльская АЭС находится вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева.

Авария на АЭС в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв разрушил 4-й энергоблок. В атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

На момент аварии в 1986 году Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР.

31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести.

Более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы.

В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек.

Чернобыльская АЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года.

Вокруг Чернобыльской АЭС установили 30-километровую «зону отчуждения», куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дитятки». Там также действует 10-километровая зона с контрольно-пропускным пунктом «Лелев».

В настоящее время в «зону» водят организованных туристов. За 2018 год ее посетили более 70 тыс. человек. В лидерах по посещаемости туристы из Великобритании, Германии, Польши, США.