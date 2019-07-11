Зарезал в приступе ярости 31-летнего мужчину рецидивист в лесу Новосибирской области

В Тогучине раскрыто убийство, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

9 июля около 6 часов утра в лесном массиве рядом с железнодорожным вокзалом города Тогучина был обнаружен труп 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно оперативниками отдела МВД России по Тогучинскому району установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 25-летнего жителя города Тогучина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу и разбой.

Предварительно установлено, что между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в результате которой подозреваемый нанес погибшему множественные ножевые ранения, после чего, забрав принадлежащие жертве сумку с мобильным телефоном и банковской картой, скрылся с места преступления.

Следственным отделом по городу Тогучин следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту совершения убийства 31-летнего мужчины, сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в ходе внезапного конфликта напавший нанес жертве множественные колото-резаные ранения в шею, туловище и конечности. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователем по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.