Уложенная зимой в теплицах тротуарная плитка «гуляет» в парке Искитима

Жители Искитима не раз жаловались на криво положенную плитку в городском парке. В четверг, 4 июля корреспондент сайта «Весь Искитим» побывал на месте и подтвердил факт «гуляющей» плитки.

Весной, 2019 года в парк им. Кортеева приезжала комиссия в составе представителей администрации и подрядчиков, они решили исправить тротуар в ближайшие сроки.

По словам замглавы администрации и главного архитектора Искитима Юрия Зубарева, «все недочеты будут устранены и работы будут выполнены в соответствии с нормативами».

Директор управление капитального строительства Искитима Леонид Дрючин утверждает, что кривизна плитки была исправлена, но если посмотреть на ситуацию «трезвыми» глазами, то можно заметить, что плитка все же осталась немного перекошенной.

– Ремонт тротуарной плитки был проведен в два этапа. В 2018 году на реконструкцию брусчатки было затрачено около 5 млн. рублей. Перенести стройку и класть ее летом, было нельзя, так как у нас забрали бы деньги и мы ничего не сделали. В апреле была проведена комиссия и до 1 июня все замечания были исправлены,- рассказал Леонид Константинович.

Напоминаем, в субботу, 17 ноября 2018 года работы в парке им. И.В. Коротеева продолжались. Рабочие разгребали выпавший снег и клали плитку на промерзшую землю.

Вся та территория, на которую выкладывали брусчатку была прикрыта баннерами, для того, чтобы не попадал снег. С участка, где планировалось класть брусчатку, убирали баннер и устанавливали теплицу с газовыми калориферами для прогревания песка. После этого укладывали брусчатку на просушенный грунт.

Как рассказал сайту «Весь Искитим» Юрий Зубарев, «качество от баннеров не страдает. Те, кто слухи распускает , что брусчатка укладывалась на снег — это вредители какие-то. У нас все под контролем. В день мы укладывали порядка 30 квадратных метров брусчатки, с учетом всей технологической цепочки».