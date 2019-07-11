Медведев ликвидировал за ненадобностью госпрограмму развития пенсионной системы

Ключевые вопросы совершенствования пенсионной системы в России урегулированы стратегией ее долгосрочного развития, дополнительные инструменты не требуются, заявили РИА Новости в Минтруде РФ, комментируя ликвидацию госпрограммы «Развитие пенсионной системы».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы «Развитие пенсионной системы» из перечня госпрограмм. Программа так и не была утверждена. На портале госпрограмм ее статус значится как «находится в стадии разработки».

«Все ключевые вопросы совершенствования пенсионной системы, которая должна быть адекватной современному экономическому развитию Российской Федерации и соответствовать международным стандартам, урегулированы Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации», — сообщили в Минтруде.

Согласно сообщению, финансовое обеспечение пенсионной системы урегулировано бюджетным законодательством страны. Им ежегодно предусматривается финансирование всех публичных обязательств РФ по государственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию за счет средств федерального бюджета и бюджета ПФР.

«Таким образом, каких-либо дополнительных стратегических и методологических инструментов для развития пенсионной системы Российской Федерации не требуется», — добавили в министерстве.