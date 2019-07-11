Медведев ликвидировал за ненадобностью госпрограмму развития пенсионной системы

Скончались почти 7 тыс. человек в машинах «скорой» за год в России
Спасти правую руку у изувеченной девочки из Ингушетии пытаются врачи в Москве
Мочиться в вино и боржоми для России хочет директор телеканала «Рустави 2»
Законность платного проезда на пляж «Чайку» проверяет прокурор Бердска
Сгорели трое детей на пожаре в доме из шпал в Новосибирской области
Открыл Чернобыль для туристов Зеленский
Работают по ночам и в выходные чаще других российские работники
Уложенная зимой в теплицах тротуарная плитка «гуляет» в парке Искитима
«Пизанская» башня высотой с 5-этажку падает на заброшенной земле водозабора в Бердске
2,5 года лишения свободы условно дал суд экс-начальнику отдела МВД Бердска Сергею Проценко