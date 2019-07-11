Спасти правую руку у изувеченной девочки из Ингушетии пытаются врачи в Москве

У избитой девочки из Ингушетии наметились улучшения в левой руке, в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, рассказали РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг – полицейский имеют своих двоих детей, они переданы в реабилитационный центр.

«На сегодняшний день состояние больной стабилизировалось. Маркеры воспаления пришли фактически в норму, наметилась небольшая тенденция, но ещё не устойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке», — сообщили в пресс-службе.

При этом отмечается, что в правой руке нарушено кровоснабжение.

«Диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти. Четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье ещё нет, что важно для определения уровня резекции. Заработали коллатерали плечевой артерии в области правого локтевого сгиба. Сегодня идет борьба за каждый сантиметр правой руки», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время в лечение больной участвуют реаниматологи, хирурги, педиатры, психологи и другие специалисты.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что положительные прогнозы по состоянию девочки не оправдались, но все медицинские решения будут приняты на следующей неделе после консилиумов.

Источник: РИА Новости