Творческий экстаз: после 30 лет жительницы Бердска встали к мольбертам

Если вы хотите научиться рисовать, никогда не поздно это сделать — и в 30 и в 50 лет. Главное — желание. Жительницы Бердска увлеклись рисованием, будучи взрослыми. Они рассказали, что заставило их заняться творчеством и что им это дает.



У делопроизводителя Елены Кандиковой жизнь заиграла новыми красками после того, как она стала посещать уроки рисования.

За год она много чему научилась, различать полутона, тени, видеть перспективу. Участвовала в пленэрах. Сейчас во время путешествий она не просто наслаждается местными красотами, но и рисует их. Семь рисунков акварелью, гуашью, карандашом сделала начинающая художница из Казахстана и Алтая.

— Рисование- это удовольствие и отрада для души. Оказывается, столько красоты кругом, которую я раньше не замечала, а сейчас я ее могу изобразить, — рассуждает героиня.

Изобразительное творчество для Кандиковых стало семейным досугом. Когда мама вместе с дочкой Марией, закончившей детскую художественную школу «Весна», берутся за кисти и карандаши и — творят.

Елена намерена продолжить занятия в школе и с нетерпением ждет, когда они познакомятся с новым материалом — маслом.



Бердская художница Ия Шешенина призналась, что в школе урок рисования был одним из нелюбимых, и чертить для нее было чем-то страшным.

Первый раз осознанное желание рисовать у бердчанки появилось в студенчестве, когда Ия встретила своего будущего супруга. Сделав несколько рисунков, она про это благополучно забыла. Шло время, дети выросли, она стала больше задумываться о себе, своих потребностях, своем развитии. В 2013 году она случайно узнала о студии для взрослых, где научиться рисовать мог каждый желающий.

Прозанимавшись два года Ия решила, что рисование — это увлечение ненадолго ее посетившее, и перестала творить.

Но зимой 2016 года нашу землячку вдруг потянуло опять к мольберту. И она поняла, что без этого она не сможет жить. Живопись стала частью души бердчанки. В ее коллекции около 100 работ. Она принимает участие в региональных и областных выставках, международных пленэрах, является инициатором создания музейного клуба художников Бердска. Сейчас ее картины можно увидеть на выставке «Ай, да Пушкин!» в бердском историко-художественном музее до 10 августа.



Для Любови Толстиковой, мамы двоих детей, рисование — это отдых. Время на занятиях пролетает быстро. По ее мнению, каждый человек умеет рисовать, но у преподавателей они узнают законы, по которым это делать правильно.

— Сейчас очень много онлайн-курсов, но обучение в живую, на мой взгляд, гораздо эффективнее. Педагог каждому индивидуально советует, что нужно сделать конкретно ему. Мы сравнивали работы, сделанные в начале учебного года и в конце, — прогресс был колоссальный! — уверяет горожанка.

Занимаясь творчеством, бердчанка больше стала посещать выставки, а ее работы выставляются в «Весне».

— Рисуя, ты развиваешься внутренне — интеллектуально и эмоционально. Творческая личность живет в каждом, и в любом возрасте можно разбудить в себе творца. Благодаря изобразительному искусству у меня возникают креативные идеи, думаю, что они помогут найти работу по душе, — поделилась Любовь.

Она очень хочет научиться рисовать человека и в первую очередь изобразить своих любимых деток — сына и дочку.

Сколько стоит научиться рисовать?

Несколько лет в детской художественной школе «Весна» приобщаются к творчеству не только дети, но и взрослые. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» преподаватель рисунка Дарья Дормакова, сначала взрослые занимались живописью, но так как много было желающих, то организовали дополнительно уроки по рисунку. Среди учеников преимущественно женщины 30-40 лет, есть дамы в возрасте около 50 и мужчины.

— К нам приходят научиться рисовать те, у кого это была мечта с детства. Но они ее по каким-то причинам не воплотили, а сейчас решили осуществить,- рассказала педагог.

Занятия проходят два раза в неделю по 1 часу 40 минут.

По мнению преподавателя взрослые — прилежные ученики. Они не только с интересом слушают уроки, но и задают уточняющие вопросы.

Занятия рисованием в Бердске стоят около 2000 рублей в месяц. Есть разовые мастер-классы в нашем городе и Академгородке, стоимость которых начинается от 500 рублей.

Зачем взрослому рисовать?

По мнению бердского психолога Татьяны Орловой, занятия творчеством нужны, чтобы отдохнуть и переключиться.

— Любое хобби — это возможность оторваться от обыденной действительности и заняться любимым делом. Бывает так, что днем человек работает строителем, а вечером играет в самодеятельном театре, — рассказывает специалист.

Исследования ученых говорят о том, что занятия живописью не только улучшают настроение и спасают от депрессии, но и заставляют клетки мозга работать быстрее.

Рисуя, мы учимся удивляться и радоваться жизни. К сожалению, с возрастом мы теряем детский талант — находить интересное в окружающем. Порою, мы теряем вкус к жизни. Создавая картины, в нас просыпается способность видеть красоту в окружающем мире и восхищаться ею!