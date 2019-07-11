Исчезли лавочки в сквере Молодежном за ДК «Родина» в Бердске
Ни чиновники, ни руководство Дворцы культуры ничего не знают о пропаже скамеек. Но напомнили, что они были пристанищем для алкоголиков. В мэрии считают, что лавочки нужно вернуть и привлечь к поиску полицию.(ФОТО)
11.07.2019Автор: Виталий ЧуевФото: Виталия Чуева5 коммент.
Скамейки пропали из сквера
Несколько дней назад в «Курьер. Среда. Бердск» жители Микрорайона сообщили, что из сквера за Дворцом культуры «Родина» «убежали» лавочки в неизвестном направлении. Никто из органов власти ничего по этому поводу сказать не может.
В отделе по делам молодежи об исчезновении скамеек слышат впервые, хотя этот сквер благоустраивал и ухаживает за ним ОДМ.
— Я первый раз услышала, что лавочки из парка убрали. Там постоянно собираются алкоголики и распивают спиртные напитки, оставляют мусор. Наш отряд «Зеленый патруль» потом ходит и собирает бутылки за алкашами, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора ОДМ Зоя Гусельникова.
Она посоветовала обратиться в ДК «Родина» и поинтересоваться о пропаже там.
Директор ДК «Родина» Людмила Чуркина заявила, что ничего не знает про скамейки и никакого распоряжения по сносу не давала, потому что сквер находится не в ее ведении.
Куда делись лавочки, не известно и администрации Бердска.
Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров не в курсе этой ситуации, но хочет, чтобы вернули лавочки на место, так как это мешает «отслеживать молодежь, которая выпивает в общественных местах».
— Я предлагаю написать ОДМ заявление в полицию о пропаже лавочек. Никаких распоряжений я не давал. На этих лавочках употребляли алкогольные напитки. С одной стороны это хорошо, потому что мы знаем, кто и где распивает. Можно просто подойти и сказать: «А пойдем лучше спортом заниматься». Если они будут распивать спиртные напитки там, где мы не знаем, к примеру, в подвале, то мы не сможем их сдерживать. Я считаю, что лавочки нужно вернуть, — выразил свое мнение Владимир Николаевич.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Микрорайона не раз жаловались на скопление мусора в роще за ДК «Родина». И хотят, чтобы в парке появился хозяин.
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«пропаже скамеек. Но напомнили, что они были пристанищем для алкоголиков.»
Скажите чем отличаются наркоманы от алкоголиков? Только тем, что наркоманы знают точно что они наркоманы, а при этом не один алкоголик не верит, что он уже профессиональный алкоголик и до последнего дня жизни тешит себя верой в то , что он что-то там «контролирует» и даже в любой момент «бросит»! В поведенческом и психоэмоциональном плане алкоголики это те же наркоманы, все силы пущены на поиск о овладение очередной дозы остальное несущественно! А теперь представьте, что эти «милые создания» круглые сутки сидят у вас под окном, или вечно занимают парк, где вы гуляете каждый день с детьми и колясками, ну как вам такое «счастье» каждый день? Тех кто выкинул лавки, прекрасно понимаю, а какой у них был выбор, когда всем плевать?
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«На этих лавочках употребляли алкогольные напитки. С одной стороны это хорошо, потому что мы знаем, кто и где распивает.»
Чем это хорошо? Тем что алкогольная промышленность нашей страны не отстает от нефтяной и газовой, а на деградирующих , больных наркозависимостью людей вам плевать?
«Можно просто подойти и сказать: «А пойдем лучше спортом заниматься».
Хотел бы я посмотреть на это шоу Бенни Хилла! >:o
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круговая порука, полицейские не следящие за правопорядком в бердске, в частности за алкашами, торговлю сигаретами, алкоголем в киосках и всем известным местам, думаете будут искать скамейки, которые они должны охранять?
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Мне было некогда, я митсубиси продавал
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Уважаемые бердчане и товарищи чиновники. Если вы не знаете про сквер, то сообщаю, что я и мои подрастающие дети в ежедневном режиме наблюдаем деградацию подрастающего поколения на углу ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ, на лавочках, на углу не достроенной школы (около металлического забора). Я даже больше скажу, слышал, что подростки после выпитого ходят в подъезды близьлежащих домов №48 и №50 и удовлетворяют там свои сексуальные потребности.
Хочу сказать огромное и человеческое спасибо тому заботливому и доброму человеку, который убрал эти лавки. Вот уже почти 2 недели мы живём спокойно. И если я правильно помню, этим проектом занимался Евгений, старший по дому М-он 48, возможно у него можно спросить про лавочки.
А вам товарищи чиновники стыдно должно быть за такие комментарии от заместителя главы. Хотя и поблагодарить хочу — за скошенную в этом сезоне траву.
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