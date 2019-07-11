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Исчезли лавочки в сквере Молодежном за ДК «Родина» в Бердске

Ни чиновники, ни руководство Дворцы культуры ничего не знают о пропаже скамеек. Но напомнили, что они были пристанищем для алкоголиков. В мэрии считают, что лавочки нужно вернуть и привлечь к поиску полицию.(ФОТО)

11.07.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева 5 коммент.
 
 

Исчезли лавочки в сквере Молодежном за ДК Родина в Бердске

Скамейки пропали из сквера

Несколько дней назад в «Курьер. Среда. Бердск» жители Микрорайона сообщили, что из сквера за Дворцом культуры «Родина» «убежали» лавочки в неизвестном направлении. Никто из органов власти ничего по этому поводу сказать не может.

В отделе по делам молодежи об исчезновении скамеек слышат впервые, хотя этот сквер благоустраивал и ухаживает за ним ОДМ.

— Я первый раз услышала, что лавочки из парка убрали. Там постоянно собираются алкоголики и распивают спиртные напитки, оставляют мусор. Наш отряд «Зеленый патруль» потом ходит и собирает бутылки за алкашами, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора ОДМ Зоя Гусельникова.

Она посоветовала обратиться в ДК «Родина» и поинтересоваться о пропаже там.

Директор ДК «Родина» Людмила Чуркина заявила, что ничего не знает про скамейки и никакого распоряжения по сносу не давала, потому что сквер находится не в ее ведении.

Куда делись лавочки, не известно и администрации Бердска.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров не в курсе этой ситуации, но хочет, чтобы вернули лавочки на место, так как это мешает «отслеживать молодежь, которая выпивает в общественных местах».

— Я предлагаю написать ОДМ заявление в полицию о пропаже лавочек. Никаких распоряжений я не давал. На этих лавочках употребляли алкогольные напитки. С одной стороны это хорошо, потому что мы знаем, кто и где распивает. Можно просто подойти и сказать: «А пойдем лучше спортом заниматься». Если они будут распивать спиртные напитки там, где мы не знаем, к примеру, в подвале, то мы не сможем их сдерживать. Я считаю, что лавочки нужно вернуть, — выразил свое мнение Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Микрорайона не раз жаловались на скопление мусора в роще за ДК «Родина». И хотят, чтобы в парке появился хозяин.

Исчезли лавочки в сквере Молодежном за ДК Родина в Бердске

Исчезли лавочки в сквере Молодежном за ДК Родина в Бердске

Исчезли лавочки в сквере Молодежном за ДК Родина в Бердске

 


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    «пропаже скамеек. Но напомнили, что они были пристанищем для алкоголиков.»

    Скажите чем отличаются наркоманы от алкоголиков? Только тем, что наркоманы знают точно что они наркоманы, а при этом не один алкоголик не верит, что он уже профессиональный алкоголик и до последнего дня жизни тешит себя верой в то , что он что-то там «контролирует» и даже в любой момент «бросит»! В поведенческом и психоэмоциональном плане алкоголики это те же наркоманы, все силы пущены на поиск о овладение очередной дозы остальное несущественно! А теперь представьте, что эти «милые создания» круглые сутки сидят у вас под окном, или вечно занимают парк, где вы гуляете каждый день с детьми и колясками, ну как вам такое «счастье» каждый день? Тех кто выкинул лавки, прекрасно понимаю, а какой у них был выбор, когда всем плевать?

    Thumb up 7 Thumb down 1

  2. Аноним

    «На этих лавочках употребляли алкогольные напитки. С одной стороны это хорошо, потому что мы знаем, кто и где распивает.»

    Чем это хорошо? Тем что алкогольная промышленность нашей страны не отстает от нефтяной и газовой, а на деградирующих , больных наркозависимостью людей вам плевать?
    «Можно просто подойти и сказать: «А пойдем лучше спортом заниматься».

    Хотел бы я посмотреть на это шоу Бенни Хилла! :-| >:o
    *LOL* *LOL* *LOL*

    Thumb up 6 Thumb down 1

  3. Аноним

    круговая порука, полицейские не следящие за правопорядком в бердске, в частности за алкашами, торговлю сигаретами, алкоголем в киосках и всем известным местам, думаете будут искать скамейки, которые они должны охранять? :-D

    Thumb up 9 Thumb down 0

  4. Знающий

    Уважаемые бердчане и товарищи чиновники. Если вы не знаете про сквер, то сообщаю, что я и мои подрастающие дети в ежедневном режиме наблюдаем деградацию подрастающего поколения на углу ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ, на лавочках, на углу не достроенной школы (около металлического забора). Я даже больше скажу, слышал, что подростки после выпитого ходят в подъезды близьлежащих домов №48 и №50 и удовлетворяют там свои сексуальные потребности.

    Хочу сказать огромное и человеческое спасибо тому заботливому и доброму человеку, который убрал эти лавки. Вот уже почти 2 недели мы живём спокойно. И если я правильно помню, этим проектом занимался Евгений, старший по дому М-он 48, возможно у него можно спросить про лавочки.

    А вам товарищи чиновники стыдно должно быть за такие комментарии от заместителя главы. Хотя и поблагодарить хочу — за скошенную в этом сезоне траву.

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