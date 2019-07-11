Исчезли лавочки в сквере Молодежном за ДК «Родина» в Бердске

Несколько дней назад в «Курьер. Среда. Бердск» жители Микрорайона сообщили, что из сквера за Дворцом культуры «Родина» «убежали» лавочки в неизвестном направлении. Никто из органов власти ничего по этому поводу сказать не может.

В отделе по делам молодежи об исчезновении скамеек слышат впервые, хотя этот сквер благоустраивал и ухаживает за ним ОДМ.

— Я первый раз услышала, что лавочки из парка убрали. Там постоянно собираются алкоголики и распивают спиртные напитки, оставляют мусор. Наш отряд «Зеленый патруль» потом ходит и собирает бутылки за алкашами, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора ОДМ Зоя Гусельникова.

Она посоветовала обратиться в ДК «Родина» и поинтересоваться о пропаже там.

Директор ДК «Родина» Людмила Чуркина заявила, что ничего не знает про скамейки и никакого распоряжения по сносу не давала, потому что сквер находится не в ее ведении.

Куда делись лавочки, не известно и администрации Бердска.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров не в курсе этой ситуации, но хочет, чтобы вернули лавочки на место, так как это мешает «отслеживать молодежь, которая выпивает в общественных местах».

— Я предлагаю написать ОДМ заявление в полицию о пропаже лавочек. Никаких распоряжений я не давал. На этих лавочках употребляли алкогольные напитки. С одной стороны это хорошо, потому что мы знаем, кто и где распивает. Можно просто подойти и сказать: «А пойдем лучше спортом заниматься». Если они будут распивать спиртные напитки там, где мы не знаем, к примеру, в подвале, то мы не сможем их сдерживать. Я считаю, что лавочки нужно вернуть, — выразил свое мнение Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Микрорайона не раз жаловались на скопление мусора в роще за ДК «Родина». И хотят, чтобы в парке появился хозяин.