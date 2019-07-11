УК шантажирует: если будем жаловаться, повысит размер доплаты за отопление

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сумма доплаты в этом январе просто шокировала …
после всех «благодарных» слов от жителей , что я слышал на кассах в январе, все укашники, коммунальщики и все их родственники , уже должны бежать проверять себя на рак или на что то подобное ….
кроме шуток,была очень сильная злобная реакция людей …
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