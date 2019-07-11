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УК шантажирует: если будем жаловаться, повысит размер доплаты за отопление

Так получается, что не рядовые жильцы обманывают котельные нашего города, вгоняя их в многомиллионные долги, а наши управляющие компании.

11.07.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Злой:

-На днях жильцы нашего дома рассорились со своей УК. На собрание помимо проживающих в доме пришли и представители от УК. И вот тут выяснилось одно неприятное обстоятельство! Оказывается по результатам проверки наш дом не доплатил за тепло за этот год определённую сумму. Ладно. Я допускаю это. НО! Также по этим же результатам, мы, оказывается, не доплатили и за прошлый год!!!

КАК ТАК? Я же помню, как делали пересчёт и я выплачивал эту разницу!

Мало того. От представителя УК прозвучало, что, если мы заберём бумаги из разных инстанций и решим не разрывать отношения с УК, то эту переплату мы не будем выплачивать!!! А переплата получилась неплохая — около 25 рублей с кв. м. жилья, а это сотни тысяч рублей со всего дома! КАК ТАК??!!!

Так получается, что не рядовые жильцы обманывают котельные нашего города, вгоняя их в многомиллионные долги, а наши УК!!! И потом используют эти суммы в качестве шантажа собственников жилья!!

Так кто кого дурит?! Рядовые жильцы или хозяева УК со своей командой? Было бы интересно провести прокурорскую проверку таких действий наших городских УК!!! Смею предположить, что таким может грешить не только наша УК…


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    сумма доплаты в этом январе просто шокировала …
    после всех «благодарных» слов от жителей , что я слышал на кассах в январе, все укашники, коммунальщики и все их родственники , уже должны бежать проверять себя на рак или на что то подобное ….
    кроме шуток,была очень сильная злобная реакция людей …

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