УК шантажирует: если будем жаловаться, повысит размер доплаты за отопление

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-На днях жильцы нашего дома рассорились со своей УК. На собрание помимо проживающих в доме пришли и представители от УК. И вот тут выяснилось одно неприятное обстоятельство! Оказывается по результатам проверки наш дом не доплатил за тепло за этот год определённую сумму. Ладно. Я допускаю это. НО! Также по этим же результатам, мы, оказывается, не доплатили и за прошлый год!!!

КАК ТАК? Я же помню, как делали пересчёт и я выплачивал эту разницу!

Мало того. От представителя УК прозвучало, что, если мы заберём бумаги из разных инстанций и решим не разрывать отношения с УК, то эту переплату мы не будем выплачивать!!! А переплата получилась неплохая — около 25 рублей с кв. м. жилья, а это сотни тысяч рублей со всего дома! КАК ТАК??!!!

Так получается, что не рядовые жильцы обманывают котельные нашего города, вгоняя их в многомиллионные долги, а наши УК!!! И потом используют эти суммы в качестве шантажа собственников жилья!!

Так кто кого дурит?! Рядовые жильцы или хозяева УК со своей командой? Было бы интересно провести прокурорскую проверку таких действий наших городских УК!!! Смею предположить, что таким может грешить не только наша УК…