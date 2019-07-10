28 тонн опасных продуктов нашли в детских лагерях России за июнь

Роспотребнадзор снял с реализации более 28,5 тонн небезопасной пищевой продукции в детских оздоровительных учреждениях с начала летнего сезона, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Специалистами Роспотребнадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий отобрано и исследовано около более 107 тысяч проб пищевых продуктов и готовых блюд. Снято с реализации более 28,5 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям», — говорится в сообщении.

Ведомство также выявило случаи организованного отдыха детей в двух несанкционированных оздоровительных учреждениях, не входящих в региональные реестры и работающих без санитарно-эпидемиологических заключений, а также в двух лагерях, которым выданы отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения. Деятельность этих организаций приостановлена.

По данным Роспотребнадзора, всего за нарушения требований санитарного законодательства на оздоровительные детские учреждения наложены штрафы в размере более 36 миллионов рублей, в суды передано 180 дел. Кроме этого, от работы отстранены порядка 600 человек, в том числе более 350 сотрудников пищеблоков.

Источник: РИА Новости