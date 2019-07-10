Украли похоронные 70 тыс. рублей у 95-летнего заслуженного врача мошенницы в Бердске

Трагически обернулось чествование 95-летия заслуженного врача РСФСР Валентины Шалиной. На следующий день, после того как начальник отдела социальной защиты населения Бердска Наталья Скоромных и главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов поздравили пенсионерку с юбилеем, в ее дом под видом социальных работников пробралась мошенница. Девушка сообщила радостную весть: после достижения 95-летнего возраста положена прибавка к пенсии — 2 тыс. рублей. Упомянула и о сбережениях на похороны. Заверив пожилую бердчанку, что соцзащита оформляет для пенсионеров специальный вклад дна «похоронные» нужды, она выманила накопления пенсионерки в размере 70 000 рублей. Старушка откладывала на похороны по крупице с каждой пенсии на протяжении нескольких лет.

Как стало известно «курьер. среда. Бердск» из достоверных источников, в тот день Валентина Григорьевна оставила конверт с деньгами на спинке дивана и пошла с мошенницей на кухню «оформлять документы». В это время в жилище пенсионерки появилась вторая девушка — «другая сотрудница соцзащиты», которая попросилась в туалет. После заполнения документов, девушки ушли. Вернувшись в комнату, старушка обнаружила пропажу: конверт с деньгами испарился вместе с девушками.

Бабушке стало плохо от осознания того, что ее обокрали. На подмогу она вызвала внука, который приехал к ней с полицейскими.

Начальник отдела МВД Бердска Владимир Соколов подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что инцидент имел место быть.

-Принимаем все меры к раскрытию преступления, проводим оперативно-розыскные мероприятия, — сообщил Владимир Васильевич.

Начальник отдела соцзащиты Наталья Скоромных в шоке от произошедшего с Валентиной Шалиной. Она просит всех пенсионеров проявлять бдительность, когда на пороге дома появляются лжесотрудники различных служб.

-Хотела бы предостеречь всех граждан. Особенно тех, кто относится к старшему поколению и верит в доброе и светлое, надеются, что все добропорядочные. Прежде чем открыть дверь, необходимо потребовать удостоверение и позвонить в службу, задав вопрос: отправляли ли они на этот адрес своих представителей, — предостерегла Наталья Юрьевна.

Она подчеркнула, что все социальные сотрудники, прежде чем пойти к гражданину, делают ему предварительный звонок. Либо показывают служебное удостоверение.

— Мы Валентину Григорьевну поздравляли с юбилеем. Но вот так он трагически закончился, — подытожила Наталья Скоромных.