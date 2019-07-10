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Юбилей отмечает бывший чиновник и директор ГДК Бердска Елена Исламова

Она около 20 лет управляла делами в мэрии Бердска. Последние три года Елена Ивановна руководит большим творческим коллективом, Городским домом культуры и парком.

10.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Юбилей отмечает бывший чиновник и директор ГДК Бердска Елена Исламова

Елена Исламова около 20 лет работала в мэрии Бердска

Сегодня, 10 июля, директор Городского центра культуры и досуга Елена Исламова отмечает юбилей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне дня рождения Елена Ивановна удостоена почетной грамоты Законодательного собрания Новосибирской области «за многолетний добросовестный труд, большой вклад в культурное развитие города и активную общественную деятельность».

Ровно три года назад Исламова возглавила бердский ГЦКиД. 6 июня 2016 года она уволилась с должности управляющего делами бердской мэрии. С тех пор в ее ведении находятся Городской дом культуры (ГДК) вместе с его коллективами, ДЦ «Октябрь» в Новом поселке и парк культуры и отдыха Бердска.

Как рассказывали в мэрии, Елену Исламову «бросили на амбразуру» в момент подготовки Бердска к 300-летию: творческих людей много, а вот по хозяйственной части многие задачи до сих пор не решены. В частности, по ремонту ГДК. Перед Исламовой стоит задача по созданию театрально-культурного центра. Елена Ивановна — профессиональный управленец, профессиональный хозяйственник.

Иными словами, Исламова должна была на новом месте сохранить и приумножить культурное достояние Бердска. И ей это удалось: коллективы ГЦДиК действительно по праву считаются гордостью города. Они блистают в других регионах России и за рубежом.

Елена Исламова проработала в должности управляющей делами администрации около 20 лет. Она следила за организационной деятельностью во времена нескольких мэров — и Александра Терепы, и Ильи Потапова, и Андрея Михайлова, и Евгения Шестернина. Ее должность стояла в одном ряду с заместителями главы — по значимости и спектру полномочий. Во властных кругах Елена Ивановна заслужила репутацию «серого кардинала», очень влиятельной и хорошо информированной персоны. Исламова имеет множество наград за свои управленческие качества в сфере местного самоуправления.

«Курьер. Среда. Бердск» от всей души поздравляет Елену Ивановну с юбилейной датой с пожеланиями оставаться такой же прекрасной и мудрой. Желаем здоровья, личного счастья и уважения коллег.


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