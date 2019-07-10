Стоит ли ехать во Внуково на собственном автомобиле?

парковка Внуково parking-vnukovo.ru

Преимущества частных парковок

В первом варианте есть риск опоздать из-за того, что машину подадут несвоевременно. Особенно это актуально в ночное время. Также поездка на такси сопряжена дополнительными тратами. Путешествие на своем авто более выгодно. Можно спокойно собраться и ехать в любое время дня и ночи. Не нужно переживать о квалификации и опыте водителя. Да и обратный трансфер уже обеспечен. Вот только возникает проблема, где оставить собственный автомобиль в аэропорту.

автопаркинг Внуково parking-vnukovo.ru

круглосуточная охрана;

услуги автосервиса;

минимальный тариф;

льготы при длительном сотрудничестве;

бесплатный душ и туалет;

хорошо оборудованная гостевая комната;

горячие и холодные напитки;

бесплатный трансфер клиентов в аэропорт.

Есть непосредственно стоянка в самом Внуково. Однако многие россияне предпочитают пользоваться услугами частных парковок. Клиенту предоставляются гарантии сохранности транспортного средства. Некоторые стоянки, как Airport Parking предлагают сотрудничество на основании официального договора. Кроме того, у этой парковки есть и другие преимущества:

Бесплатная доставка пассажиров и багажа также обеспечивается и из Внуково. Микроавтобус подается в течение 5-10 минут после обращения клиента. Поэтому не стоит заранее звонить. Нужно пройти таможню и получить багаж. Трансфер обеспечивается независимо от времени суток.

Другие варианты, где можно оставить машину во Внуково

Внимание заслуживает сеть парковок Park & Fly. Подобные площадки есть во Внуково, Домодедово, Шереметьево. Клиенту предлагает интересная система бонусных поощрений. Можно получить скидку по клубной карте. Однако такая мотивация есть на многих частных паркингах возле Внуково. Оставить машину недорого можно на Airport Parking или обратиться в следующие организации:

Паркинг №1 Внуково. Находится в 2,5 км от аэропорта. Добраться до терминала удастся за 10 минут. Предоставляются услуги по упаковке багажа, автосервис. Есть комната отдыха. Возможно онлайн бронирование. Всегда есть в наличии парковочные места. Вместительность более 600 единиц. Общая площадь стоянки 1,2га. На Родину. Обширная площадка в 15 минутах езды от аэропорта. Тут всегда есть в наличии свободные места. Клиенту предоставляется дополнительный сервис, как подкачка шин, зарядка аккумулятора. Принимаются разнообразные способы оплаты. Охрану обеспечивает специальное лицензированное агентство. Парковка Внуково. Находится в 5 км от терминалов. Обеспечивается трансфер, предоставляются услуги погрузки/выгрузки багажа. Провоз негабаритного груза осуществляется бесплатно. Минимальное время пребывания машины на территории 3 дня. Можно забрать автомобиль и ранее, однако плата взимается, как за 3 суток.

Оставить автомобиль на частных паркингах более выгодно, нежели на стоянке непосредственно в самом аэропорту. Это особо существенно, если путешествие планируется на длительный период. Оплата производится при выезде.

Где припарковать машину в самом аэропорту?

Оставлять транспортное средство перед входом и на эстакаде запрещено. При парковке в неположенном месте машина будет эвакуировано на городскую штрафплощадку в ближайшее время. Кроме того, придется уплатить штраф. На площади перед Внуково имеется две многоэтажные стоянки. Вместительность каждого сооружения 350 единиц. Также есть открытая стоянка возле них. Тут поместиться 200 единиц. Администрация аэропорта не несет никакой ответственности за сохранность транспортных средств и вещей, находящихся в них. Парковка не бесплатная.

Второй уровень терминала А на эстакаду перекрыт. Это вынужденная мера предосторожности, предпринятая для исключения нелегальной парковки и пробок возле входа в терминал. Данный момент стоит учесть, если оставить ТС возле эстакады. Вернуться за забытыми вещами уже не будет возможности. Лучше воспользоваться одной из долгосрочных (6 площадок) или краткосрочных (3 оборудованных места) официальных стоянок аэропорта либо обратиться в частные паркинги.