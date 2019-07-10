За насилие над школьниками под статью попала уволенная учительница в Магаданской области

Прокуратура Ольского района по поручению прокуратуры области провела проверку информации, размещенной в СМИ, о фактах насилия директором средней общеобразовательной школы с. Тахтоямск Ольского района З. Зыбиной в отношении детей.

Для выяснения всех обстоятельств по данному факту и проведения личного приема граждан прокурором Магаданской области заместитель прокурора Ольского района командирован в с. Тахтоямск.

В ходе личного приема граждан принято коллективное обращение 5 жителей о неправомерных действиях сотрудника МКОУ «ООШ с. Тахтоямск» Зыбиной, которая в ходе образовательного процесса допускала некорректное обращение с учениками школы (унижала личное достоинство учеников (оскорбления), применяла в отношении несовершеннолетних силу.

Трудовой договор с Зыбиной прекращен в январе 2019 года в виду ненадлежащего исполнения своих обязанностей. В последующем принята на работу в МКОУ «ООШ с. Тахтоямск» на должность учителя.

Прокурором установлено, что должностными лицами Комитета образования администрации МО «Ольский городской округ» при наличии сведений о допущенных в 2018 году директором школы Зыбиной нарушениях, меры, направленные на выезд в с. Тахтоямск и личный опрос заявителей, свидетелей, Зыбиной, не принимались. Контроль деятельности школы с. Тахтоямск по реализации государственной политики в сфере образования, предоставлению качественного образования, охраны здоровья обучающихся Комитетом образования в полном объеме не обеспечен.

Также установлены нарушения требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Кроме того, прокурором при изучении должностной инструкции директора муниципального общеобразовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся, а также для работников МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Тахтоямск» установлено несоответствие требованиям законодательства.

В связи с чем прокуратурой района в адрес главы администрации МО «Ольский городской округ» внесено представление, принесены протесты. Все акты прокурорского реагирования удовлетворены.

Сведения о фактах применения насилия Зыбиной также явились предметом проверки следственных органов. По итогам в отношении Зыбиной возбуждено уголовное дело по признакам трёх преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ.

Уголовное дело находится в производстве.

Источник: magoblproc.ru