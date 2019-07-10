Худеть мышцами советуют ученые полным людям

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на медиков из Университета штата Джорджия.

Исследователи связали слабые мышцы с частыми стрессами, отсутствием необходимой физической активности и определенным влиянием питания на организм. То есть, с факторами, которые снижают чувствительность к инсулину, увеличивая тем самым риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты не исключают, что физическая форма человека может быть одним из важнейших показателей здоровья, и что состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы, например, затрудняя его или делая в итоге неэффективным (речь о ситуациях, когда люди после похудения не могут удержать вес).

— Есть масса преимуществ развития мышечной системы. Фактически, более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету. Также мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. В этом случае одно из многочисленных преимуществ мускул для здоровья заключается в том, что они «вытягивают» глюкозу из крови, — отметил доктор Райан Харрис.

Источник: РГ