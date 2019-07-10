Худеть мышцами советуют ученые полным людям

Более 200 автобусных остановок подвергнут апгрейду в Бердске
За 25 лет и за 1,3 млрд рублей готов отремонтировать сети и котельные концессионер «Багира-М» в Бердске
Расчленила труп квартиранта и убила 8-летнюю девочку 80-летняя жительница Хабаровского края
28 тонн опасных продуктов нашли в детских лагерях России за июнь
Входа нет: Пустуют кассы по оплате услуг ЖКХ в Бердске
Киев выгнал с «Евровидения» выступавших в России детей
Украли похоронные 70 тыс. рублей у 95-летнего заслуженного врача мошенницы в Бердске
Арестовывать беременных и женщин с маленькими детьми запретят в России
Карту опасных для детей мест создают в Бердске
96-летняя фронтовичка с гармошкой и частушками надеется отметить новоселье в Бердске