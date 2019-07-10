Входа нет: Пустуют кассы по оплате услуг ЖКХ в Бердске

Закрыты двери обещанных касс РКЦ в Бердске. Жители продолжают давиться в очередях в единственных трех кассах города. На 100-тысячное население — это капля в море, считают очередники. Возобновят работу еще три ранее закрытые пункты приема платежей. Как заверил «Курьер. Среда. Бердск» директор РКЦ Рамиз Масимов, их откроют в ближайшее время.

Сегодня мы уже перевезли мебель, оборудуем рабочие места по двум адресам: Островского, 174 и Ленина, 18. Осталось подключить операционное оборудование, но для этого необходимо установить охранную сигнализацию. Думаю, за несколько дней мы управимся с этой работой. После поедем на третий адрес — ул. Ленина, 38. Все зависит от специалистов. Пока охрану не поставим, мы не можем завести туда оборудование, — рассказал Рамиз Масимов сегодня, 10 июля.

Работники отдела по делам молодежи Бердска подтвердили «Курьер. Среда. Бердск», что дверь РКЦ расположенная в их здании, закрыта. Но люди, бывает, приходят по указанному адресу.

Не открыта и касса на ул. Островского, 174. Пенсионерки, отдыхающие на скамейках у подъезда, негодуют — приходится своим ходом добираться до центра города. А в подвале «Европе» по несколько часов томиться в ожидании своей очереди. Некоторым становится дурно и они возвращаются восвояси.

— Платить за коммуналку в таких условиях тошно, — восклицает пенсионерка Людмила Петровна.