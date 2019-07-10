КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 2-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам квартиру
продам
Продам 1-к Татьяна 8-913-754-50-37
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Более 200 автобусных остановок подвергнут апгрейду в Бердске

За 25 лет и за 1,3 млрд рублей готов отремонтировать сети и котельные концессионер «Багира-М» в Бердске

Расчленила труп квартиранта и убила 8-летнюю девочку 80-летняя жительница Хабаровского края

28 тонн опасных продуктов нашли в детских лагерях России за июнь

Входа нет: Пустуют кассы по оплате услуг ЖКХ в Бердске

Киев выгнал с «Евровидения» выступавших в России детей

Украли похоронные 70 тыс. рублей у 95-летнего заслуженного врача мошенницы в Бердске

Арестовывать беременных и женщин с маленькими детьми запретят в России

Карту опасных для детей мест создают в Бердске

96-летняя фронтовичка с гармошкой и частушками надеется отметить новоселье в Бердске

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Входа нет: Пустуют кассы по оплате услуг ЖКХ в Бердске

А бердчане в это время вынуждены давиться в очередях, чтобы заплатить за коммуналку. Как только в пунктах приема платежей установят охранную сигнализацию, они начнут работать.

10.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Входа нет: Пустуют кассы по оплате услуг ЖКХ в Бердске

В здании ОДН Бердска помещение под РКЦ все еще пустеет

Закрыты двери обещанных касс РКЦ в Бердске. Жители продолжают давиться в очередях в единственных трех кассах города. На 100-тысячное население — это капля в море, считают очередники. Возобновят работу еще три ранее закрытые пункты приема платежей. Как заверил «Курьер. Среда. Бердск» директор РКЦ Рамиз Масимов, их откроют в ближайшее время.

Сегодня мы уже перевезли мебель, оборудуем рабочие места по двум адресам: Островского, 174 и Ленина, 18. Осталось подключить операционное оборудование, но для этого необходимо установить охранную сигнализацию. Думаю, за несколько дней мы управимся с этой работой. После поедем на третий адрес — ул. Ленина, 38. Все зависит от специалистов. Пока охрану не поставим, мы не можем завести туда оборудование, — рассказал Рамиз Масимов сегодня, 10 июля.

Работники отдела по делам молодежи Бердска подтвердили «Курьер. Среда. Бердск», что дверь РКЦ расположенная в их здании, закрыта. Но люди, бывает, приходят по указанному адресу.

Не открыта и касса на ул. Островского, 174. Пенсионерки, отдыхающие на скамейках у подъезда, негодуют — приходится своим ходом добираться до центра города. А в подвале «Европе» по несколько часов томиться в ожидании своей очереди. Некоторым становится дурно и они возвращаются восвояси.

— Платить за коммуналку в таких условиях тошно, — восклицает пенсионерка Людмила Петровна.

Входа нет: Пустуют кассы по оплате услуг ЖКХ в Бердске

В городе работают лишь три пункта по оплате ЖКУ


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Более 200 автобусных остановок подвергнут апгрейду в Бердске За 25 лет и за 1,3 млрд рублей готов отремонтировать сети и котельные концессионер «Багира-М» в Бердске Расчленила труп квартиранта и убила 8-летнюю девочку 80-летняя жительница Хабаровского края

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика