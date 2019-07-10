«Мусорные» коршуны с департаментом ЖКХ пришли клевать из наших карманов

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нвр : да не только за мусор мы переплачиваем …
еще в марте этого года «глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что россияне по большинству позиций переплачивают за «коммуналку» в два раза.» https://svpressa.ru/realty/article/227430/
а впечатление, что в три -четыре раза переплачиваешь)
жкх давно стала средством обдираловки,причем в чьи то личные карманы ..при том,что изношенность инфраструктуры жкх в целом по стране оценивается свыше 60%…
5 1
У нас примерно так:
— в неделю примерно 120-литровый мешок полный накапливается
+ еще 1-2 раза в месяц мусора упаковочного и прочего бывает литров 100
+ раз в пару месяцев объемный мусор от чего нибудь и всякий мусор с участка еще литров на 400
В год выйдет примерно 10 кубов наверное
Примерно норматив и выходит.
Но гораздо более важно другое: раз в неделю теперь стабильно все забирают и вывозят (договор заключен), так что ни вони, ни грязи, ни звонков — цивилизация
2 5
Они считают свои доходы, причем здесь ваш мусор?! Ну хорошо пересчитают норму будет норма 4 куба но по цене в два раза дороже.
0 3
Александр, вы не учитываете возможность выбросить крупный мусор — диван (старый), например, или лысые автопокрышки. Их также должна утилизировать Новосибирск-Экология.
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