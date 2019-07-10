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«Мусорные» коршуны с департаментом ЖКХ пришли клевать из наших карманов

Семья из 4-х человек накапливает мусора десять 30-литровых в месяц, т. е. 3,6 куба в год пусть даже 4 куба, а по нормативу нам влупляют 9,52 куба.

10.07.2019 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Александр:

-Недавно к нам пришла бумага от ООО «Экология- Новосибирск» с расчетом платы по обращению с мусором… Эти очередные скрепные коршуны пришли клевать из наших карманов, вместе с департаментом ЖКХ НСО насчитали норматив накопления мусора 2,38 м3 на человека в год.

Я не по ленился и посчитал по факту сколько наша семья из 4-х человек накапливает мусора и получилось, что мы по максимуму даже с избытком набираем десять 30-литровых в месяц, т. е. 3,6 куба в год пусть даже 4 куба, а по нормативу нам влупляют 9,52 куба.

Я не берусь считать стоимость обращения с ТКО, трудно посчитать объективно, но количество мусора каждый может посчитать. У кого сколько получается, давайте проверим по факту.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    нвр : да не только за мусор мы переплачиваем …
    еще в марте этого года «глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что россияне по большинству позиций переплачивают за «коммуналку» в два раза.» https://svpressa.ru/realty/article/227430/
    а впечатление, что в три -четыре раза переплачиваешь)
    жкх давно стала средством обдираловки,причем в чьи то личные карманы ..при том,что изношенность инфраструктуры жкх в целом по стране оценивается свыше 60%…

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  2. Аноним

    У нас примерно так:
    — в неделю примерно 120-литровый мешок полный накапливается
    + еще 1-2 раза в месяц мусора упаковочного и прочего бывает литров 100
    + раз в пару месяцев объемный мусор от чего нибудь и всякий мусор с участка еще литров на 400
    В год выйдет примерно 10 кубов наверное
    Примерно норматив и выходит.

    Но гораздо более важно другое: раз в неделю теперь стабильно все забирают и вывозят (договор заключен), так что ни вони, ни грязи, ни звонков — цивилизация 8)

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  3. Новый мэр

    Они считают свои доходы, причем здесь ваш мусор?! Ну хорошо пересчитают норму будет норма 4 куба но по цене в два раза дороже.

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  4. Акбар

    Александр, вы не учитываете возможность выбросить крупный мусор — диван (старый), например, или лысые автопокрышки. Их также должна утилизировать Новосибирск-Экология. ;)

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