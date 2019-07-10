«Мусорные» коршуны с департаментом ЖКХ пришли клевать из наших карманов

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-Недавно к нам пришла бумага от ООО «Экология- Новосибирск» с расчетом платы по обращению с мусором… Эти очередные скрепные коршуны пришли клевать из наших карманов, вместе с департаментом ЖКХ НСО насчитали норматив накопления мусора 2,38 м3 на человека в год.

Я не по ленился и посчитал по факту сколько наша семья из 4-х человек накапливает мусора и получилось, что мы по максимуму даже с избытком набираем десять 30-литровых в месяц, т. е. 3,6 куба в год пусть даже 4 куба, а по нормативу нам влупляют 9,52 куба.

Я не берусь считать стоимость обращения с ТКО, трудно посчитать объективно, но количество мусора каждый может посчитать. У кого сколько получается, давайте проверим по факту.