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Давка в кассах: По 5 часов дожидаются очереди и падают в обмороки ради оплаты ЖКУ жители Бердска

Пенсионеры решили жаловаться в прокуратуру. Директор Расчетно-кассового центра заверил: в ближайшие дни три пункта для приема платежей все-таки откроются.

10.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Один комментарий
 
Давка в кассах: По 5 часов дожидаются очереди и падают в обмороки ради оплаты ЖКУ жители Бердска

Горожане дожидаются по несколько часов очереди к заветному окошку

Столпотворения в кассах РКЦ продолжаются. Бедрчане сетуют, что очереди к заветному окошку приходится дожидаться по пять часов.

— Пришла 15 минут назад, но некоторые сидят уже полчаса и сдвига нет. Сейчас кассир на обед уйдет, придется час ее ждать, а потом снова дожидаться своей очереди. Время платить за коммуналку пришло. Что поделать, пени копить не хочу, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» пенсионерка в подвале «Европы» сегодня, 10 июля.

Нет предела возмущению и другой пенсионерки — Надежды Рощиной. За защитой своих прав она намерена обращаться в прокуратуру.

-Я пришла в кассу 9 июля в 12.30 дня. Ушла из нее в 17.30 с учетом перерыва на обед. Ладно я крепкая бабушка, хоть мне и 68 лет я стойко выдержала очередь. Но в подвале сидят совсем немощные старушки, молодые мамочки с детьми. Людям становится плохо в подвале. Вчера одна женщина упала в обморок! Это что за кошмар? Три кассы на весь город?! Мы несем свои деньги, зарплаты и пенсии, чтобы заплатить за ЖКУ и не можем сделать этого. Буду жаловаться в прокуратуру. Это не нормально, — уверена Надежда Александровна.

Напомним, вице-мэр Бердска по социальным вопросам Сергей Носов сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что в скором времени в Бердске возобновят работу две ранее закрытые кассы РКЦ и одна новая. Планируемая дата открытия — 8 июля. Однако долгожданное открытие трех новых пунктов приема платежей за ЖКХ так и не состоялось. Директор РКЦ Рамиз Масимов сегодня, 10 июля, объяснил почему.

— Сегодня мы уже перевезли мебель, оборудуем рабочие места по двум адресам: Островского, 174 и Ленина, 18. Осталось подключить операционное оборудование, но для этого необходимо установить охранную сигнализацию. Думаю, за несколько дней мы управимся с этой работой. После поедем на третий адрес. Все зависит от специалистов. Пока охрану не поставим, мы не можем завести туда оборудование, — резюмировал Рамиз Масимов.

Замглавы Сергей Носов сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что 4 июля руководство РКЦ подписало договоры аренды. Решается вопрос об открытии кассы по адресу Черемушная, 5/1. Благодаря сокращению арендуемого помещения, удалось уменьшить арендную плату для РКЦ. Те помещения, которыми РКЦ не пользуется, исключили из договора.

Жалобы губернатору

Настоящий бунт устроили бердчане из-за столпотворения в кассах РКЦ на протяжении нескольких месяцев. Им приходилось по несколько часов отстаивать очередь ради оплаты коммунальных услуг. Одной из причин ажиотажа очередники называли закрытие касс по двум адресам. Горожане были недовольны сложившейся ситуацией и требовали открыть старые или вернуть новые кассы. Бердчанка Татьяна Анатольевна даже решилась на крайние меры — жаловаться на беспредел в кассах губернатору Новосибирской области.

Но все решилось благополучно. Мэр Бердска Евгений Шестернин пригласил на рабочее совещание ресурсников и помощника прокуратуры, чтобы обсудить возможные пути решения.
Директор РКЦ Рамиз Маимов заверял: кассы пришлось закрыть из-за высокой арендной платы и нерентабельности. Но чиновники утверждали, что арендная плата не высокая, она назначается советом депутатов и вычисляется по определенным методикам.

Помощник прокурора Бердска Виктория Дзюба заверила «Курьер. Среда. Бердск»: сотрудники прокуратуры всегда на стороне горожан. Ведь их работа — охранять законные права людей. По ее словам, прокуратура задача правоохранителей наблюдать за соблюдением прав граждан и пресекать нарушения.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Господи! 5часов сидеть в очереди?!? Вы себя уважайте!!!

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