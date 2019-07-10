Сгоревшие сараи почти год портят вид центра Бердска

Сараи на улице Ленина в Бердске уже давно не представляли фактической ценности для жителей дома №25. Еще до пожара, произошедшего в октябре прошлого года, шли разговоры о том, кто должен снести непригодные для использования сооружения и обязаны ли жильцы дома платить за эту услугу.

Обугленные доски продолжают лежать на своем месте уже почти год и беспокоят не только жителей окрестных домов, но и всех горожан, ведь вид на это «пепелище» открывается прямо с центральной улицы Бердска. Кто теперь обязан избавлять город от груды сгоревших сараек — управляющая компания или жильцы примыкающего дома?

-У меня вон тоже сарайка сгорела, я клумбы там себе развела и все. Мы свои деньги заплатили, я наняла трактор, привезли земли, территорию расчистили, и я там клумбы развела. А здесь УК говорит, что это территория придомовая, и должны беспокоиться сами жильцы. Если бы они хотели это убрать, они бы так же взяли бы и убрали. Потому что, прежде чем сарайки сгорели, я нанимала человека, и он хотел бесплатно их разобрать. Но здесь есть такие две дамы в этом подъезде, они разбирать ему не дали, выгнали. Потом ребятишки взяли и подожгли, — делится с «Курьер. Среда. Бердск» председатель дома, Надежда Лобода.

В управляющей компании, обслуживающей дом №25 на улице Ленина, уверены, что единственная причина, по которой сгоревшие сарайки все еще «лежат» во дворе дома — нежелание самих жильцов ликвидировать эту проблему. Ведь еще до пожара жильцам предлагали бесплатно снести сооружения, но нашлись те, кто выступил против.

-У каждой сарайки есть свой собственник, когда я им предлагал эти сарайки убрать и нанимал людей, все стали против. А сейчас, когда эти сарайки сгорели, кто-то им должен их вывести. Я им предлагал: «У меня есть техника, я ее пригоню, поставлю. Выходите на субботник, поработайте, а я увезу все. Сделаю за вас бесплатно», — не захотели. Там никто ничего не хочет в этом подъезде. Мы с депутатом по этому округу общались, он обещал найти каких-то людей, которые разберут эти сарайки, потому что у меня на содержании этого дома нет обслуживания этих сараек. Я им (жильцам — прим. ред.) предлагал за отдельную плату — они не хотят. Бесплатно ничего не бывает. Надо людей нанять, если сами не хотите, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» директор УК «ТемпСервис» Евгений Бабак.