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«Пизанская» башня высотой с 5-этажку падает на заброшенной земле водозабора в Бердске

Огромная колонна может рухнуть в любой момент. Рядом находится скрытый от глаз опасный овраг.(ВИДЕО, ФОТО)

10.07.2019 Автор: Виталия Чуев Фото: Виталия Чуева 11 коммент.
 
Пизанская башня высотой с 5 этажку падает на заброшенной земле водозабора в Бердске

Заброшенная башня на территории водозабора

На берегу Обского водохранилища рядом с СНТ «Приозерский», который расположен в районе бердского водозабора, находится многометровая колонна. Она серьезно накренилась и может упасть в любой момент. Если подойти ближе к опустившейся башне, то можно заметить, что рядом с ней находится обрыв, который также представляет опасность для людей.

Территория вокруг башни огорожена проволокой, но в некоторых местах она отсутствует, и можно спокойно пройти на участок. Охраны на заброшенной территории совсем нет.

Земля давно заросла кустарниками, деревьями и хвощами. По нелепой случайности человек может не заметить склон и рухнуть со всего маху в обрыв, несмотря на то, что территория мало проходима. Но недалеко расположено несколько дачных обществ.

Заброшенная территория ранее принадлежала водозабору. Но оказалась в частных руках — как, никто не знает в Бердске. У земельного участка площадью 1,55 га за 9 лет поменялись 6 владельцев. Сегодня бывшая муниципальная земля на побережье Обского моря находится в залоге у банка, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Теперь это место может стать притягательным для сталкеров, как и заброшенный санаторий «Речкуновский», который используют фотографы для оригинальных снимков разрухи, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Автор видео Виталий Чуев

Пизанская башня высотой с 5 этажку падает на заброшенной земле водозабора в Бердске

Рядом с башней стоит недострой

Пизанская башня высотой с 5 этажку падает на заброшенной земле водозабора в Бердске

 


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(11) Комментариев

  1. Опер

    А это не там ли пытались строить опытную электростанцию, которая там хитро за счет ветра должна была генерировать?

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  2. Аноним

    снова отжали лакомый кусочек земли в частное владение под застройку

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  3. Новый мэр

    У Илющенко тоже часть земли оказалась в частных руках — как, никто не знает в Бердске. Аномальная зона этот Бердск. Хорошо бывшего начальника с дочкой успели подловить с вагончиком, а то бы ух что бы было! =-O
    А с берегами всё очень сложно и никто не знает как. Ждем новый сезон «Битва экстрасенсов» вся надежда на них, ворожить будем по фото

    Thumb up 8 Thumb down 2

  4. Аноним

    Но оказалась в частных руках — как, никто не знает в Бердске.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/07/10/437561-pizanskaya-bashnya-vysotoj-s-5-etazhku-padaet-na-zabroshennoj-zemle-vodozabora-v-berdske

    Водозабор — стратегический объект.
    Достаточно одной таблетки, что бы весь город попал на кладбище.
    При Сталине все шестеро написали бы явку с повинной, если бы раньше не застрелились.

    Thumb up 7 Thumb down 2

  5. Pink Poni

    С чего взяли, что она готова упасть в любой момент? Как насчет центра тяжести и площади опоры? Пизанская же не падает :) И эта еще внукам нашим в наследство достанется. Стоит крепко, радует взгляд, а внутри-то как классно! Ну не для слабонервных, конечно.. :)

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  6. Инквизитор

    Да она уже лет 25 всё никак упасть не может и не упадёт никогда. Так что новость не стоит вообще — ничего.

    Thumb up 9 Thumb down 1

  7. Аноним

    Что то вообще видео стали снимать как попало .
    Провел камерой молча и все

    Thumb up 2 Thumb down 0

  8. Аноним

    Пляж там хороший(жаль раскопали посредине,да гадят отдыхающие)…а сооружение это «падает»лет 30,и врятли упадет,НО конечно «замутить» прокат какой нибудь или базу отдыха на месте неудавшейся стройки века было бы правильно(личное мнение)…

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  9. Аноним

    А по сути вопроса на нвр : вы эти места специально рекламируете .? Чтоб было о чем писать в дальнейшем ? Т.к. взрослые люди все эти места издавна знают . А вот молодежи тупоголовой вы как раз прям типа на на слабо эти места предоставляете …. А там уж и тема для репортажа ….

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