«Пизанская» башня высотой с 5-этажку падает на заброшенной земле водозабора в Бердске

На берегу Обского водохранилища рядом с СНТ «Приозерский», который расположен в районе бердского водозабора, находится многометровая колонна. Она серьезно накренилась и может упасть в любой момент. Если подойти ближе к опустившейся башне, то можно заметить, что рядом с ней находится обрыв, который также представляет опасность для людей.

Территория вокруг башни огорожена проволокой, но в некоторых местах она отсутствует, и можно спокойно пройти на участок. Охраны на заброшенной территории совсем нет.

Земля давно заросла кустарниками, деревьями и хвощами. По нелепой случайности человек может не заметить склон и рухнуть со всего маху в обрыв, несмотря на то, что территория мало проходима. Но недалеко расположено несколько дачных обществ.

Заброшенная территория ранее принадлежала водозабору. Но оказалась в частных руках — как, никто не знает в Бердске. У земельного участка площадью 1,55 га за 9 лет поменялись 6 владельцев. Сегодня бывшая муниципальная земля на побережье Обского моря находится в залоге у банка, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Теперь это место может стать притягательным для сталкеров, как и заброшенный санаторий «Речкуновский», который используют фотографы для оригинальных снимков разрухи, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Автор видео Виталий Чуев

