«Пизанская» башня высотой с 5-этажку падает на заброшенной земле водозабора в Бердске

На берегу Обского водохранилища рядом с СНТ «Приозерский», который расположен в районе бердского водозабора, находится многометровая колонна. Она серьезно накренилась и может упасть в любой момент. Если подойти ближе к опустившейся башне, то можно заметить, что рядом с ней находится обрыв, который также представляет опасность для людей.
Территория вокруг башни огорожена проволокой, но в некоторых местах она отсутствует, и можно спокойно пройти на участок. Охраны на заброшенной территории совсем нет.
Земля давно заросла кустарниками, деревьями и хвощами. По нелепой случайности человек может не заметить склон и рухнуть со всего маху в обрыв, несмотря на то, что территория мало проходима. Но недалеко расположено несколько дачных обществ.
Заброшенная территория ранее принадлежала водозабору. Но оказалась в частных руках — как, никто не знает в Бердске. У земельного участка площадью 1,55 га за 9 лет поменялись 6 владельцев. Сегодня бывшая муниципальная земля на побережье Обского моря находится в залоге у банка, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Теперь это место может стать притягательным для сталкеров, как и заброшенный санаторий «Речкуновский», который используют фотографы для оригинальных снимков разрухи, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
А это не там ли пытались строить опытную электростанцию, которая там хитро за счет ветра должна была генерировать?
2 3
Электростанцию строили на территории бэмза…
0 0
снова отжали лакомый кусочек земли в частное владение под застройку
2 2
У Илющенко тоже часть земли оказалась в частных руках — как, никто не знает в Бердске. Аномальная зона этот Бердск. Хорошо бывшего начальника с дочкой успели подловить с вагончиком, а то бы ух что бы было!
А с берегами всё очень сложно и никто не знает как. Ждем новый сезон «Битва экстрасенсов» вся надежда на них, ворожить будем по фото
8 2
Но оказалась в частных руках — как, никто не знает в Бердске.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/07/10/437561-pizanskaya-bashnya-vysotoj-s-5-etazhku-padaet-na-zabroshennoj-zemle-vodozabora-v-berdske
Водозабор — стратегический объект.
Достаточно одной таблетки, что бы весь город попал на кладбище.
При Сталине все шестеро написали бы явку с повинной, если бы раньше не застрелились.
7 2
С чего взяли, что она готова упасть в любой момент? Как насчет центра тяжести и площади опоры? Пизанская же не падает И эта еще внукам нашим в наследство достанется. Стоит крепко, радует взгляд, а внутри-то как классно! Ну не для слабонервных, конечно..
2 2
Да она уже лет 25 всё никак упасть не может и не упадёт никогда. Так что новость не стоит вообще — ничего.
9 1
Видимо новость ,,новый»хозяин запустил,хочет за счёт города свою территорию расчистить!
3 1
Что то вообще видео стали снимать как попало .
Провел камерой молча и все
2 0
Пляж там хороший(жаль раскопали посредине,да гадят отдыхающие)…а сооружение это «падает»лет 30,и врятли упадет,НО конечно «замутить» прокат какой нибудь или базу отдыха на месте неудавшейся стройки века было бы правильно(личное мнение)…
0 1
А по сути вопроса на нвр : вы эти места специально рекламируете .? Чтоб было о чем писать в дальнейшем ? Т.к. взрослые люди все эти места издавна знают . А вот молодежи тупоголовой вы как раз прям типа на на слабо эти места предоставляете …. А там уж и тема для репортажа ….
1 0