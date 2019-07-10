$27,3 млрд капитала утекли из России за полгода

Чистый отток капитала из России в первом полугодии (январь–июнь) 2019 года вырос в 2,5 раза и составил $27,3 млрд, следует из материалов ЦБ РФ. В прошлом году аналогичный показатель был равен $11,1 млрд.

Как отмечают в ЦБ, определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами. По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из России в этом году при среднегодовой цене нефти $65 за баррель ожидается на уровне $50 млрд.

В 2018 году чистый отток капитала частным сектором из России по итогам 2018 года составил $67,5 млрд.

Источник: Ъ