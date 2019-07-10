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$27,3 млрд капитала утекли из России за полгода

Это в 2,5 раза больше, чем с января по июнь 2018 года. Чистый отток капитала частным сектором из России по итогам прошлого года составил $67,5 млрд.

10.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
$27,3 млрд капитала утекли из России за полгода

Отток капитала продолжается

Чистый отток капитала из России в первом полугодии (январь–июнь) 2019 года вырос в 2,5 раза и составил $27,3 млрд, следует из материалов ЦБ РФ. В прошлом году аналогичный показатель был равен $11,1 млрд.

Как отмечают в ЦБ, определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами. По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из России в этом году при среднегодовой цене нефти $65 за баррель ожидается на уровне $50 млрд.

В 2018 году чистый отток капитала частным сектором из России по итогам 2018 года составил $67,5 млрд.

Источник: Ъ


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