Украли пистолет Макарова и 33 тыс. рублей неизвестные в одной из квартир Бердска

Пришел в ужас житель Бердска, вернувшись домой вечером, 9 июля. В его квартире по ул. Островского побывал вор. Преступник прихватил с собой пистолет Макарова и 33 тыс. рублей. В управлении МВД по Новосибирской области сообщили, что преступника, совершившего дерзкое ограбление, ищут.

— Это произошло днем. Неустановленный злоумышленник проник в квартиру, похитил денежные средства и пневматический пистолет. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное противоправное деяние, а также устанавливают местонахождение похищенного имущества, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер регионального управления МВД.

Стоит отметить, что аналогичные кражи не редкость для Бердска. Так, пару лет назад неизвестные воры проникли в жилище через балкон. Их добычей стали карабин «Сайга-12», гладкоствольное ружье МП-27 и несколько пачек патронов. Они вынесли из квартиры два плазменных телевизора.

Кроме того, события 2016 года, в главной роли которых выступал бердчанин В. Сердюк, попали под следствие. Полицейские Бердска раскрыли преступление, возбудив уголовно дело по статье 226 части 1 — хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Тогда преступник, находясь в квартире потерпевшего, тайно похитил пистолет и охотничье ружье. Причинив ущерб на 22 000 рублей.