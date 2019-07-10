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«Искитимцемент» освоил выпуск новых типов цемента

АО «Искитимцемент» с целью удовлетворения повышенного спроса потребителей региона на цементы общестроительного назначения запустило производство двух новых видов продукции – ЦЕМ I 52,5Н и ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н.

10.07.2019 Нет комментариев
 
«Искитимцемент» освоил выпуск новых типов цемента
Выпуску предшествовала тщательная подготовка, включающая разработку технологии, настройку оборудования и организацию контроля. Чтобы обеспечить соблюдение всех требований, специалисты провели комплекс мероприятий – в частности, опытно-промышленные испытания новых видов цемента и отбор проб для сертификации.
Портландцемент типа ЦЕМ II подтипа В со шлаком (Ш) от 21% до 35%, класса прочности 32,5 нормальнотвердеющий применяется во всех видах строительства для изготовления строительных растворов, ведения штукатурных, кладочных, ремонтно-строительных работ, а также для производства бетона дорожных оснований и укрепления грунтов, в гидротехническом строительстве, при потребности защитить конструкцию от разрушения под действием агрессивных сред. В данный вид цемента согласно ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестроительные. Технические условия» можно ввести значительно большее количество активной минеральной добавки. Благодаря этому снижаются показатели водопотребности бетонных смесей и тепловыделения при гидратации вяжущих систем, что положительно влияет на изменение объема бетона. При использовании портландцемента ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н возрастает сульфатостойкость бетонов.
«Искитимцемент» освоил выпуск новых типов цемента
Портландцемент типа ЦЕМ I класса 52,5 нормальнотвердеющий обладает очень высокими прочностными характеристиками. Он используется для строительства особо ответственных объектов с повышенными требованиями к прочности – железнодорожных и мостовых переходов, конструкций сборного железобетона, а также при возведении зданий с использованием скользящей опалубки. Данный вид цемента является бездобавочным, с повышенным содержанием гипса, благодаря чему его прочностные характеристики на 10–15% выше аналогичных показателей портландцемента ЦЕМ I 42,5 Б. Так, при изготовлении многопустотных плит настила применение портландцемента ЦЕМ I 52,5Н позволяет снизить до 5% расход цемента в сравнении с ЦЕМ I 42,5 Б без потери прочности готовых изделий. В случае, если расход цемента остается таким же, как при использовании ЦЕМ I 42,5 Б, прочность готовых изделий за счет использования ЦЕМ I 52,5Н возможно повысить на 10–15% после тепловой обработки.
Таким образом, расширился ассортимент предприятия – теперь АО «Искитимцемент» имеет сертификаты на выпуск шести видов цемента. Большая часть продукции реализуется на рынке Новосибирской области и Сибирского федерального округа, однако не исключены поставки и в другие регионы. Цемент, выпускаемый предприятием, поставляется потребителям как навалом, так и в таре – бумажных мешках по 25 и 50 кг, а также в мягких контейнерах по 1000 кг.
«Новинки ассортимента сертифицированы, качество и характеристики новых видов высоко оценены потребителями. До конца текущего года планируем изготовить и реализовать около 30 тыс. тонн цемента новых типов, – отметил генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Мы работаем индивидуально с каждым клиентом: выясняем его потребности, обсуждаем пожелания, совместно ищем оптимальные решения. Для нас важно, чтобы покупатель лично убедился в высоком качестве нашего цемента и остался доволен условиями поставки».


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