«Ростелеком» в Новосибирске подключился к строительству новой ледовой арены

Компания «Ростелеком» в Новосибирске стала победителем электронного аукциона по подготовке документации и выполнению части строительно-монтажных работ для обеспечения транспортной доступности к новой ледовой арене, которая появится на левом берегу города для проведения матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«Специалисты «Ростелекома» выполнят комплекс работ по реконструкции площади Лыщинского и проходящих рядом участков улиц Немировича-Данченко, Блюхера, Горской и проспекта Карла Маркса. Компания, в частности, займется выносом телефонной канализации и проводных средств связи из зоны реконструкции автомобильных дорог, чтобы не допустить никаких перебоев со связью у жителей близлежащих домов и предприятий в этом районе», — уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.



Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства». Итоговая цена контракта составила 71 млн 728 тыс. рублей, срок окончания работ — 15 ноября 2019 года. При этом строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с согласованной документацией, а переключение существующих кабелей пройти без перерыва связи для действующих абонентов.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске на новой многофункциональной ледовой арене в 2023 году. На строительство объекта вместе с сопутствующей инфраструктурой, включая станцию метро «Спортивная», планируется потратить около 10 млрд рублей. Современный дворец спорта будет вмещать до 11 тыс. зрителей, при этом он подходит как для проведения состязаний по различным видам спорта, так и для концертов и других зрелищных мероприятий.