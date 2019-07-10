Снести памятник погибшим под Прохоровкой хотят в Германии

Памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года, необходимо «снести», так как никакого крупного боя там якобы не было, а Красная армия не одержала в нем победу. Такое мнение в своей статье в немецкой газете Die Welt высказал журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела издания.

«На самом деле этот памятник должен был быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: (в бою. – прим. ред.) у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», — утверждает Келлерхофф.

В качестве доказательств автор приводит изыскания немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли, который обнаружил в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией.

«На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и 5 у вермахта», — утверждает журналист.

При этом действия советских войск в данном сражении автор статьи называет «атакой камикадзе», заявляя, что «(советские – ред.) танки столпились перед узким мостом — и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС».

Сражение под Прохоровкой — бой между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта, в районе станции Прохоровка. Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцам не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор, а советским войскам не удалось окружить группировку противника.

Оценки боевых потерь в различных источниках сильно отличаются. По данным ведущего научного сотрудника Военной академии Генштаба ВС России научно-исследовательского института (военной истории) Валерия Маковского, из 670 танков и самоходных артиллерийских установок Красной армии, принимавших участие в контрударе под Прохоровкой, было потеряно 470 единиц бронетехники. Немцы недосчитались 50 единиц бронетехники из 490.

Согласно исследованиям, ссылающимся на данные немецкого федерального Военного архива, общие потери 2-го танкового корпуса СС, участвовавшего в сражении, составили 80 боевых машин.

В результате Курской битвы как совокупности оборонительных и наступательных операций Красной армии стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону СССР. Советские войска нанесли поражение орловской и белгородско-харьковской группировкам немецких войск, занимаемые вермахтом стратегические плацдармы были ликвидированы.

В память о погибших под Прохоровкой к 50-летию Победы в 1995 году на месте сражения был открыт Памятник Победы — Звонница на Прохоровском поле, а также храм Святых Апостолов Петра и Павла. Эти объекты объединены в музей-заповедник.

Источник: РИА Новости