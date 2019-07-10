За 25 лет и за 1,3 млрд рублей готов отремонтировать сети и котельные концессионер «Багира-М» в Бердске

Ответил на вопросы жителей и власти Бердска директор ООО ПК «Багира-М» Владимир Давыдов в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 9 июля. Он объяснил, почему компания-концессионер для вложения инвестиций выбрала именно Бердск.

— Вы же помните, был объявлен конкурс на общих основаниях третьим созывом депутатов Бердска. После этого администрация Бердска и, в частности, мэр Михайлов, приняли решение об определении открытого конкурса на инвестирование системы теплоснабжения и коммунальной структуры. Участвовало порядка пяти компаний в конкурсе, но мы победили. Все было открыто и честно. Для нас не понятно, почему после выигрыша компании предъявили дополнительные условия. Потом были попытки расторжения договора. «Багира-М» оказалась не угодна каким-то лицам, — предположил Владимир Давыдов. — На протяжении четырех лет происходит затягивание вложений инвестиций в сети. На сегодняшний день ЖКХ Бердска недополучила уже порядка 270 млн рублей. Это только в этом году. В следующем году эта цифра будет равна 320 млн рублей. По факту мы несем ущерб. В общем-то и населению города наносится вред. Мы не понимаем, каким образом руководствуется администрация. Есть решение суда, чтобы нарушения администрация устранила. Каким образом они будут исправлять? Думаю, нужно заключать новый договор, но с прежними условиями. Город привлекателен для туризма. Сочи и Крым переполнены. Нужно создать условия для того, чтобы население страны и Бердска чувствовали себя комфортно, а не жили в режиме постоянных фекальных и коммунальных аварий. Город нужно развивать в позитивном направлении. В течение четырех лет можно было бы улучшить «климат», туристов было бы больше. Решая коммунальную проблему на достаточно высоком уровне, думаю, что развивались бы другие направления в городе. Затягивание одной проблемы, приводит к не решению других. Все взаимосвязано. Наша позиция — мы готовы вкладывать в сети Бердска деньги. Финансирование есть в полном объеме. Говорить о том, что под 50% мы привлекаем инвестиции — это не профессионально. Этого нет и невозможно.

Директор «Багиры-М» уверен, что нужно изучить теплосети, посмотреть в каком состоянии находится имущество системы теплоснабжения и в каком количестве. А после приступать к реконструкции котельных. По его мнению, должно быть заключение специалистов, а не частное мнение отдельных людей, которые недавно работают в этой отрасли.

-Профессионалы должны управлять такими проектами и делать аудит, технические заключения. Я с 2004 года работал в академии наук Россельхозакадемии. Работал в МУП «Энергетик» порядка.5 лет. После этого отработал в «Омскэлектро» около двух лет первым заместителем. Опыт работы имеется. Специалистов всех прекрасно знаю по региону и по стране. Причем реальных специалистов, которые именно в теплоэнергетики ориентируются прекрасно. Это специалисты самого высокого уровня. Мы понимаем в каких направлениях и, как решать вопросы на благо населения.

— Владимир Анатольевич, уже известно на какие именно объекты и в каком объеме будут выделяться инвестиции?

Давайте мы сделаем аудит, экспертное заключение, и после этого сможем определиться с развитием. Мы можем говорить, что вложим в тот или иной объект миллионы. Но это может и не приведет к желаемом эффекту и получению достаточно серьезному результату. После этого будем выносить планы на всеобщее обсуждение, чтобы люди понимали о чем идет речь. Должна быть техническая экспертная оценка. После этого можно обсуждать, предлагать техническое решение проблемных вопросов, — уверен Давыдов.

Он подчеркнул, что компания будет работать в соответствии с российским законодательством. Поэтому все инвестиции поступят в рублях. Предполагаемые сроки окупаемости — 25 лет. «Багира-М» планирует получить выгоду за счет внутренней экономии, благодаря техническому перевооружению сетей Бердска. При этом Владимир Анатольевич заверил: залогов не будет. Все муниципальное имущество останется неприкосновенно.

-У нас все подписано, но нужно понимать, что мы несем ответственность за эти деньги. В последний раз привели деньги, они пролежали без дела. К результате — мы понесли убытки. Второй раз приводить деньги просто, чтобы их показать — это глупо. 1,3 млрд ( прим. ред — том числе за счёт привлечения в проект средств фонда из Кувейта (ОАЭ)) сразу заводить смысла нет, но частями — по 300 или 500 млн рублей — это реально. Это наши риски, наши договоренности и привлечение инвестиций, — высказался Давыдов, предположив, что инвесторы выдадут деньги не более, чем под 9% готовых.

Мнение власти

Судебные тяжбы между администрацией Бердска и ООО ПК «Багира-М»продолжаются. На основании решения арбитражного суда от 8 февраля 2019 года «Багира-М» требует заключить концессионное соглашение в отношении системы теплоснабжения Бердска, находящейся в управлении Комбината бытовых услуг. Между тем, законных оснований требовать заключения такого соглашения в решении суда администрация Бердска не нашла, и совместно с руководством Комбината бытовых услуг готовит ответ на принятое постановление.

—Хронология событий ушла в судебную плоскость. В связи с неисполнением концессионером своих финансовых обязательств, а также в целях предотвращения возможных незаконных действий с имуществом, обеспечивающим жизнедеятельность всего города, администрацией города Бердска принято решение о расторжении концессионного соглашения, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в мэрии Бердска.

На сегодняшний день, согласно данным СКБ Контур-Фокус и по данным сайта Арбитражного суда Новосибирской области, в ООО ПК «Багира-М» числится 2 сотрудника, уставной капитал составляет 80 тысяч рублей, организация находится в реестре должников по страховым взносам, налогам и сборам, является ответчиком в Арбитражном суде НСО по делу о не возвращенном займе на сумму 1,2 млн рублей, компания не ведет финансово-хозяйственную деятельность, а выручка в 2017 и 2018 годах составляла 0 рублей.

С такой справкой по компании ООО ПК «Багира-М» заключение концессионного соглашения с ней невозможно и точно грозит ущербом городу Бердску. К тому же вопрос о конкретном способе устранения допущенных нарушений судом не рассматривался, резолютивная часть судебного акта от 08.02.2019 не содержит указания на обязанность заключения администрацией города Бердска другого концессионного соглашения с ООО ПК «Багира-М», на что прямо указано в определении суда от 14.05.2019 об отказе в разъяснении судебного акта по ходатайству администрации города Бердска, — пояснили в мэрии.

Бердские чиновники с участием администрации Новосибирской области, готовы рассмотреть новое концессионное соглашение с учетом действующего федерального законодательства и экономической эффективности проекта.

Однако в настоящее время власть Бердска совместно с Комбинатом бытовых услуг, как гарантирующим поставщиком и владельцем теплосетей города, рассматривают варианты самостоятельной реализации инвестпроектов в сфере теплоснабжения с участием региональных финансов, кредитных учреждений или федеральных фондов поддержки.

Исполнение решения суда затягивается

Иск по решению арбитражного суда Томска уже поступал в отдел ФССП Бердска. Заместитель начальника отдела ФССП по Бердску Ольга Попова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что исполнительное производство отправили в отдел по исполнению особых исполнительных производств в управление ФССП по Новосибирской области.

-Исполнительное производство возбуждено в отношении администрации Бердска. Подобные листы мы направляем в отдел по исполнению особых производств, — прокомментировала Ольга Попова.

Руководитель особого отдела ФССП региона Василина Варнавская рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что 10 июня судебные приставы-исполнители возбудили производство в отношении администрации Бердска и направили его на исполнение в особый отдел. Однако, сотрудники ФССП Новосибирска не могут его исполнить.

-Мы приняли исполнительное производство к исполнению 19 июня. Поскольку в самом исполнительном документе не корректно указаны те действия, которые должны выполнить приставы — обязать администрацию Бердска устранить допущенные нарушения прав и законных интересов взыскателя. Что именно и как сделать, суд не указывает. Кроме того, к листу не было приложено судебное решение. Тем не менее, за рамки исполнительного документа судебный пристав выходить не может. Проявлять фантазию мы не имеем права, — сообщила Василина Александровна.

19 июня особый отдел направил заявление в суд, вынесший решение в пользу концессионера «Багиры М», с просьбой о разъяснении порядка способа исполнения решения суда. До того времени, пока суд не разъяснит действия приставов, либо откажет в нем, сотрудники ФССП ничего сделать не смогут.

-На сегодняшний день у меня нет сведений, что суд назначил судебное заседание по поводу нашего заявления. После того, как суд вынесет решение и разъяснит о дальнейших действиях, то мы будем действовать в соответствии с ним. Если нет, то взыскателю нужно будет самостоятельно принимать решение: отзывать лист и подавать новое заявление с конкретикой требований, либо решать вопрос с судом. Но наши полномочия на этом исчерпаны, — резюмировала Василина Варнавская.

Стоит отметить, что сроков на окончание исполнительного производства нет. Рекомендательный срок в два месяца может автоматически пролонгироваться до исполнения производства.