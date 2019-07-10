Инвалидам упростили жизнь сокращением бюрократии

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями получения мер соцподдержки и госуслуг, в том числе права на бесплатную парковку. Госорганы и органы местного самоуправления смогут принимать соответствующие решения на основании сведений об инвалидности из электронного федерального реестра инвалидов.

По словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, документ «касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями. Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус «бумажной» справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации. Законопроектом предусматривается, что сведения из бюро медико-социальной экспертизы будут запрашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в электронном виде».

Вячеслав Володин напомнил, что «сегодня люди с инвалидностью, выехавшие за пределы своего региона, не могут бесплатно припарковаться на парковке для инвалидов, если сведений об их автомобилях нет в реестре региона их пребывания. Получается, для того, чтобы человеку с ограниченными возможностями реализовать свое право на бесплатную парковку, ему сначала надо лично приехать в МФЦ другого региона и доказать свою инвалидность».

«После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию», — сказал Председатель Государственной Думы.

Вячеслав Володин добавил, что данная инициатива – «пример того, как цифровизация сферы госуправления может использоваться в социальной сфере для упрощения реализации прав граждан нашей страны на положенные им меры поддержки и льготы».

Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в части представления в электронном виде сведений из федерального реестра инвалидов, необходимых для предоставления инвалидам мер социальной поддержки, оказания им государственных или муниципальных услуг, реализации иных прав инвалидов) был инициирован Правительством России.

Ко второму чтению закон был дополнен депутатской поправкой, которая упростит реализацию права инвалидов на парковку в разных городах страны. Люди с ограниченными возможностями и сопровождающие их водители смогут бесплатно пользоваться местами для парковки независимо от города проживания, а информация об инвалидности, «оформленной» на автомобиль, будет поступать из федерального реестра инвалидов.

Под парковочные места для инвалидов предлагается обязательно отводить не менее 10% мест на парковках общего пользования (но не меньше 1 места), в том числе около социальных и транспортных объектов, учреждений культуры и мест отдыха.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года, а знак «Инвалид» для бесплатной парковки будет действовать до начала 2021 года.

Источник: Госдума РФ