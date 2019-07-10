В обморок упала студентка на встрече с Путиным в Екатеринбурге

Одна из студенток Уральского федерального университета (УрФУ) потеряла сознание на встрече с президентом Владимиром Путиным. Видео инцидента опубликовал RT.

Девушке стало плохо примерно через час после начала мероприятия с участием главы государства. Путин заметил, что студентка падает в обморок, и прервал общение с присутствующими. Он попросил оказать студентке помощь. Сотрудники службы безопасности вынесли девушку из аудитории, вслед за ними вышла вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я думаю, что ничего серьезного нет», – сказал Путин и продолжил отвечать на вопросы студентов.

Позднее пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил РИА Новости, что девушке не понадобилась госпитализация.

Источник: РИА Новости