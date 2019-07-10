Отключили горячую воду для монтажа оборудования в ЦТП в центре Бердска

ООО «НПП-Энергия» в Бердске проводит работы по подключению вновь смонтированного оборудования на ЦТП-11Б. об этом сегодня, 10 июля, сообщили в муниципальном Комбинате бытовых слуг.

-10 июля с 9.00 ориентировочно до 19.00 на период проведения работ согласно муниципальному контракту №108/1(ЭА)/18 силами ООО «НПП-Энергия» по подключению вновь смонтированного оборудования на ЦТП-11Б будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:

ул. Герцена 3, 17, 13, 15,

ул. Островского 73,

ул. К. Маркса 49, 49А,

переулок Банковский 2, 3, 4, 5, 6,

детские сады №19, №8

швейная фабрика,

лицей № 7 и частная школа «Экология и Диалектика.