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Без холодной воды еще на день останется часть Южного микрорайона в Бердске

Бердский строительный трест врезает в городской водопровод сети строящейся школы. За день не успели провести работы и подключить холодное водоснабжение.(АДРЕСА)

10.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Без холодной воды еще на день останется часть Южного микрорайона в Бердске

Улица Поэта Сорокина находится недалеко от стройплощадки

Сегодня, 10 июля,  Бердский строительный трест продолжает проводить работы по врезке водопровода на здание строящейся школы по ул. Поэта Сорокина в микрорайоне Южном. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», врезаться начали во вторник, 9 июля.

-В связи с продолжением производственных работ ООО «БСТ» по врезки водопровода на здание строящейся школы по ул. Поэта Сорокина 10 июля с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодного водоснабжения на ул. Поэта Сорокина от ул. Рогачева до ул. Лунная, ул. Вербная, ул. Купца Горохова от ул. Белокаменная до ул. Возрождения, ул. Взлетная от ул. Российская до ул. Поэта Сорокина, ул. Полярная от ул. Белокаменная до ул. Поэта Сорокина, пер.Олимпийский, пер. Утренний, — уточнили в Комбинате бытовых услуг.


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(2) Комментариев

  1. Головачь Лена

    Врезка под давлением? не, не знаем, что такое. Позорники. Всё по колхозному делаем.

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    • Аноним

      врезка под давлением делается для частных домов например: при малом диаметре врезки.
      При большом не делается.

      Для вас: оцениваем технической возможности специалистами в этой области? не… не слышали
      мы сами лучше всех все знаем…
      специалисты диванные, блин :-!

      Thumb up 0 Thumb down 0

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