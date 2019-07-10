В обморок упала студентка на встрече с Путиным в Екатеринбурге
Украли пистолет Макарова и 33 тыс. рублей неизвестные в одной из квартир Бердска
Брикеты с кокаином выбросили волны на пляж в Филиппинах
За 25 лет и за 1,3 млрд рублей готов отремонтировать сети и котельные концессионер «Багира-М» в Бердске
Нашли €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
За взятки на 400 тыс. рублей директор «Горводоканала» помогал бизнесменам в Новосибирской области
Отключили горячую воду для монтажа оборудования в ЦТП в центре Бердска
Оштрафуют ли за излишки пойманной рыбы
Утекли данные около 1 млн клиентов трех российских банков
Без холодной воды еще на день останется часть Южного микрорайона в Бердске
Врезка под давлением? не, не знаем, что такое. Позорники. Всё по колхозному делаем.
0 1
врезка под давлением делается для частных домов например: при малом диаметре врезки.
При большом не делается.
Для вас: оцениваем технической возможности специалистами в этой области? не… не слышали
мы сами лучше всех все знаем…
специалисты диванные, блин
0 0