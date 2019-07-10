Без холодной воды еще на день останется часть Южного микрорайона в Бердске

Сегодня, 10 июля, Бердский строительный трест продолжает проводить работы по врезке водопровода на здание строящейся школы по ул. Поэта Сорокина в микрорайоне Южном. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», врезаться начали во вторник, 9 июля.

-В связи с продолжением производственных работ ООО «БСТ» по врезки водопровода на здание строящейся школы по ул. Поэта Сорокина 10 июля с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодного водоснабжения на ул. Поэта Сорокина от ул. Рогачева до ул. Лунная, ул. Вербная, ул. Купца Горохова от ул. Белокаменная до ул. Возрождения, ул. Взлетная от ул. Российская до ул. Поэта Сорокина, ул. Полярная от ул. Белокаменная до ул. Поэта Сорокина, пер.Олимпийский, пер. Утренний, — уточнили в Комбинате бытовых услуг.