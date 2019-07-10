«Путин не собирается начинать войну»: в Грузии отреагировали на решение президента РФ по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.

Многие грузины выразили мнение, что позиция российского лидера является наиболее разумной в ситуации, сложившейся на фоне скандала вокруг нецензурной ругани и оскорблений со стороны журналиста Георгия Габунии.

«Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии», – отмечает Shorena Utiashvili-qumsiashvili.

«Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может мир принесет нам больше добра, будем благосклонны друг к другу», – пишет Eka Gvelesiani.

«Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут», – признает ან. არადელი.

«Я точно знал, что он это скажет», – уверяет Kakha Mujirishvili.

«Понял человек, что Габуния — не Грузия», – пишет Nina Nina.

Ранее ведущий авторской программы «P.S.» Габуния начал эфир с грубых высказываний о Путине. Эта выходка вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамию. Руководство телеканала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять оскандалившегося журналиста.

Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Путин такую инициативу не поддержал «из-за уважения к грузинскому народу». После высказывания президента в нижней палате парламента заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях. В свою очередь в правительстве сказали, что уже ознакомились с документом, но учтут мнение Путина.

Источник: РИА Новости