КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 2-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам квартиру
продам
Продам 1-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 3к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

В обморок упала студентка на встрече с Путиным в Екатеринбурге

Украли пистолет Макарова и 33 тыс. рублей неизвестные в одной из квартир Бердска

Брикеты с кокаином выбросили волны на пляж в Филиппинах

За 25 лет и за 1,3 млрд рублей готов отремонтировать сети и котельные концессионер «Багира-М» в Бердске

Нашли €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

За взятки на 400 тыс. рублей директор «Горводоканала» помогал бизнесменам в Новосибирской области

Отключили горячую воду для монтажа оборудования в ЦТП в центре Бердска

Оштрафуют ли за излишки пойманной рыбы

Утекли данные около 1 млн клиентов трех российских банков

Без холодной воды еще на день останется часть Южного микрорайона в Бердске

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Оштрафуют ли за излишки пойманной рыбы

Излишки улова придется отпустить, иначе будет неотвратимое привлечение к ответственности.

10.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Оштрафуют ли за излишки пойманной рыбы

Иногда рыба попадается случайно

Что делать с излишками случайно пойманной рыбы, спросил в ходе «горячей линии» с начальником управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталием Молоковым житель Якутии Владимир Таюрский.

Вопрос: У нас в Якутии водится вкусная рыбка тугун. Ловить ее можно только бреднем. Суточная норма вылова — 40 штук. Но в бредень набивается больше ведра. Что делать? Рыба нежная, если ее отпускать, все равно не выживет. Выбрасывать чайкам? Или как-то нормировать?

Виталий Молоков: Подобные вопросы часто возникают у рыбаков-любителей. Буквально недавно были введены нормы вылова для рыбаков-любителей. Сейчас собственные правила рыболовства есть в каждом рыбохозяйственном бассейне — в Восточном, Северном, Байкальском, Енисейском. В том числе действуют и Ленские правила рыболовства в Якутии.

Чем руководствовались, когда формировали эти нормы? Во-первых, мнением рыбохозяйственной науки. Есть максимально допустимая нагрузка на водоем по тому или иному водному биоресурсу. Во-вторых, учитывали мнение общественных организаций. Они в обязательном порядке участвовали при формировании норм вылова для рыбаков-любителей.

В данной ситуации, к сожалению, практика такова, что если рыбы поймалось больше нормы, необходимо применить принцип «поймал — отпустил». Иначе будет неотвратимое привлечение к ответственности. Рыбаки-любители очень умные, часто бывают хитрые. Сразу появится какое-нибудь иное орудие лова, в которое будет попадаться не сорок штук, а сто штук, которых тоже нельзя выпустить.

Источник: РГ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Инструкция

Последние новости:
В обморок упала студентка на встрече с Путиным в Екатеринбурге Украли пистолет Макарова и 33 тыс. рублей неизвестные в одной из квартир Бердска Брикеты с кокаином выбросили волны на пляж в Филиппинах

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика