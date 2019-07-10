Оштрафуют ли за излишки пойманной рыбы

Что делать с излишками случайно пойманной рыбы, спросил в ходе «горячей линии» с начальником управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталием Молоковым житель Якутии Владимир Таюрский.

Вопрос: У нас в Якутии водится вкусная рыбка тугун. Ловить ее можно только бреднем. Суточная норма вылова — 40 штук. Но в бредень набивается больше ведра. Что делать? Рыба нежная, если ее отпускать, все равно не выживет. Выбрасывать чайкам? Или как-то нормировать?

Виталий Молоков: Подобные вопросы часто возникают у рыбаков-любителей. Буквально недавно были введены нормы вылова для рыбаков-любителей. Сейчас собственные правила рыболовства есть в каждом рыбохозяйственном бассейне — в Восточном, Северном, Байкальском, Енисейском. В том числе действуют и Ленские правила рыболовства в Якутии.

Чем руководствовались, когда формировали эти нормы? Во-первых, мнением рыбохозяйственной науки. Есть максимально допустимая нагрузка на водоем по тому или иному водному биоресурсу. Во-вторых, учитывали мнение общественных организаций. Они в обязательном порядке участвовали при формировании норм вылова для рыбаков-любителей.

В данной ситуации, к сожалению, практика такова, что если рыбы поймалось больше нормы, необходимо применить принцип «поймал — отпустил». Иначе будет неотвратимое привлечение к ответственности. Рыбаки-любители очень умные, часто бывают хитрые. Сразу появится какое-нибудь иное орудие лова, в которое будет попадаться не сорок штук, а сто штук, которых тоже нельзя выпустить.

Источник: РГ