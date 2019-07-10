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За взятки на 400 тыс. рублей директор «Горводоканала» помогал бизнесменам в Новосибирской области

Руководитель муниципального учреждения пообещал предпринимателям беспрепятственно выдавать техусловия на ремонт труб и быстро подписывать все документы.

10.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За взятки на 400 тыс. рублей директор Горводоканала помогал бизнесменам в Новосибирской области

В Куйбышеве завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора МУП «Горводоканал» по факту получения им взяток

Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по трем эпизодам ст. 290 УК РФ (получение взятки).

-По данным следствия, до октября 2018 года 41-летний директор Муниципального унитарного предприятия Куйбышева «Горводоканал» сообщил индивидуальному предпринимателю и двум представителям юридических лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в сфере строительства участков сети водопроводов к индивидуальным жилым домам и зданиям, поставкой оборудования и прокладку трубопроводов на территории Куйбышева, что им беспрепятственно будут выдаваться технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и своевременно подписываться иные необходимых документы для ускорения работы, на что они должны передать ему за это денежное вознаграждение. В период своей преступной деятельности директор МУП «Горводоканал» получил взятки в виде денег в общей сумме более 400 тыс. рублей, — сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России «Куйбышевский».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.


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